Actual
Rezultate Loto 6/49 din 17 mai 2026. Ce numere au fost extrase. Reportul uriaș este de peste 4,5 milioane de euro
17 mai 2026, 19:04
O nouă extragere Loto a avut loc în această seară, aducând emoții pentru mii de români care speră să își schimbe viața. Miza este uriașă: la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report de peste 4,54 milioane de euro, în timp ce la Noroc premiul pus în joc a depășit pragul de 1,26 milioane de euro.
Loteria Română a organizat o nouă serie de extrageri duminică, 17 mai 2026, punând în joc premii spectaculoase de milioane de euro.
Iată combinațiile câștigătoare stabilite în această seară pentru fiecare categorie de joc:
Rezultate Loto 6 din 49
39, 36, 5, 3, 25, 10
Rezultate Joker
32, 1, 8, 35, 12 + Joker: 17
Rezultate Loto 5 din 40
40, 29, 26, 18, 16, 4
Numărul câștigător la Noroc
9 5 9 2 4 3 0
Numărul câștigător la Noroc Plus
8 1 9 9 3 1
Numărul câștigător la Super Noroc
8 3 6 3 5 3
