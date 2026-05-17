Rezultate Loto 6/49 din 17 mai 2026. Ce numere au fost extrase. Reportul uriaș este de peste 4,5 milioane de euro

17 mai 2026, 19:04
O nouă extragere Loto a avut loc în această seară, aducând emoții pentru mii de români care speră să își schimbe viața. Miza este uriașă: la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report de peste 4,54 milioane de euro, în timp ce la Noroc premiul pus în joc a depășit pragul de 1,26 milioane de euro.

Loteria Română a organizat o nouă serie de extrageri duminică, 17 mai 2026, punând în joc premii spectaculoase de milioane de euro.

Iată combinațiile câștigătoare stabilite în această seară pentru fiecare categorie de joc:

Rezultate Loto 6 din 49

  • 39, 36, 5, 3, 25, 10

Rezultate Joker

  • 32, 1, 8, 35, 12 + Joker: 17

Rezultate Loto 5 din 40

  • 40, 29, 26, 18, 16, 4

Numărul câștigător la Noroc

  • 9 5 9 2 4 3 0

Numărul câștigător la Noroc Plus

  • 8 1 9 9 3 1

Numărul câștigător la Super Noroc

  • 8 3 6 3 5 3

