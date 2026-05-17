Fiu de viceprimar, mort într-un accident de motocicletă. Abia împlinise 19 ani

Sursă: Realitatea PLUS

Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului, județul Bistrița Năsăud a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie. S-a întâmplat în timpul unei curse de enduro. Salvatorii au intervenit de urgență și au încercat minute în șir să îl readucă la viață, însă impactul a fost fatal.

Alexandru Bălan participa alături de alți motocicliști, la pregătirea traseului pentru competiția de enduro ce este programată la finalul acestei luni în zona Prundu Bârgăului. Abia împlinise 19 ani în urmă cu o lună. Fiul viceprimarului, împreună cu alți tineri explorau un nou traseu în competiție, unul foarte dificil, pe care l-au denumit ”Lacrimi și iubire”.



Traseul este unul foarte periculos, fiind cunoscut printre pasionați ca unul cu multe pericole și zone cu prăpăstii. În una dintre aceste zone a pierdut Alex Bălan controlul motocicletei și s-a prăbușit mai mulți metri într-o prăpastie.



Când salvatorii au reușit să ajungă la victimă, era deja în stop cardiorespirator. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare însă, din păcate, decesul a fost declarat la locul tragediei.



Alex era elev în clasa a XII-a la liceul din Prundu Bârgăului și se pregătea în această perioadă de examenul de bacalaureat. Familia se pregătește acum de înmormântare. Pe pagina lui de socializare au curs sute de mesaje de adio.