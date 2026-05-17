Rovinieta s-ar putea scumpi de la 1 iulie. Ministerul Transporturilor schimbă total modalitatea de calcul

Schimbări majore pentru șoferi: Ministerul Transporturilor propune un nou sistem de calcul pentru rovinietă, valabil de la 1 iulie. Potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică, taxa de drum nu va mai depinde doar de tipul vehiculului, ci și de clasa de poluare EURO, urmând să fie indexată anual în funcție de rata inflației.

Conform proiectului de ordin pus în dezbatere publică, noile reguli se vor aplica în mod nediscriminatoriu atât pentru utilizatorii români, cât și pentru cei străini. Durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale va include atât timpul petrecut în trafic (parcursul), cât și perioadele de staționare.

Cât vor plăti șoferii de autoturisme: Noile tarife de la 1 iulie

Pentru vehiculele de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) și pentru autoturisme, proiectul introduce trei praguri de tarifare distincte, penalizându-i financiar pe cei care conduc mașini mai vechi și mai poluante:

Spre comparație, în prezent, o rovinietă standard pentru autoturisme costă între 17 și 18 lei pentru o zi, aproximativ 31 de lei pentru 10 zile și 255 de lei pentru un an.

Costuri considerabile pentru transportul de marfă și autocare

Noua grilă de calcul lovește direct și în operatorii economici. În cazul vehiculelor de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone (utilitare ușoare), prețurile rovinietei vor varia considerabil în funcție de norma EURO:

1 zi: între 52 și 67 lei

10 zile: între 69 și 90 lei

30 de zile: între 110 și 143 lei

60 de zile: între 173 și 225 lei

12 luni: între 579 și 753 lei

Nici transportul de persoane nu scapă de majorări. Pentru microbuzele și autobuzele care au între 9 și 23 de locuri pe scaune, tarifele vor porni de la 173-225 lei (pentru o singură zi) și vor ajunge până la 1.931-2.510 lei pentru un an . Pentru autocarele mari (peste 23 de locuri), prețul pentru o singură zi va fi de 306-397 lei, iar cel anual va varia între 3.400 și 4.420 lei .

Adio prețuri în euro: Taxa se va indexa anual cu inflația

Cea mai mare noutate legislativă este renunțarea la stabilirea tarifului în euro. În prezent, deși șoferii plătesc în lei, prețul oficial este calculat în moneda europeană, ceea ce generează fluctuații lunare de preț în funcție de cursul valutar stabilit de BNR.

Odată cu implementarea noului ordin, cuantumul va fi stabilit fix în lei, însă va fi indexat anual până la data de 31 decembrie. Recalcularea se va face în funcție de Indicele Prețurilor de Consum (IPC) comunicat de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior. Practic, ministerul va folosi o formulă matematică prin care rovinieta se va scumpi automat în fiecare zi de 1 ianuarie , dacă țara înregistrează inflație.

Ultima majorare generală a prețului rovinietei a avut loc în septembrie 2025, însă noua strategie fiscală promite să schimbe definitiv regulile jocului din vara acestui an.