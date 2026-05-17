Rusia ar putea ataca NATO: avertismentul șefului armatei germane

Rusia ar putea ataca NATO în următorii 3 ani! Este avertismentul șefului armatei germane, care susține că există deja mai multe semnale că Moscova își accelerează pregătirile militare și își consolidează capacitățile de război.

„Diverse indicatori – reînarmarea, creșterea efectivelor, schimbările economice și politice – indică o posibilă dată a unui atac rus asupra NATO: 2029. S-ar putea întâmpla mai devreme? Da” , a anunțat șeful Statului Major al Armatei din Germania.

Potrivit acestuia, NATO trebuie să își crească cât mai repede posibil capacitatea de luptă și să obțină putere tehnologică în următorii ani.