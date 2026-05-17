Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Rusia ar putea ataca NATO: avertismentul șefului armatei germane
17 mai 2026, 15:21
NATO
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Rusia ar putea ataca NATO în următorii 3 ani! Este avertismentul șefului armatei germane, care susține că există deja mai multe semnale că Moscova își accelerează pregătirile militare și își consolidează capacitățile de război.
Șeful armatei germane: „Posibil atac rus în NATO în 2029!”
„Diverse indicatori – reînarmarea, creșterea efectivelor, schimbările economice și politice – indică o posibilă dată a unui atac rus asupra NATO: 2029. S-ar putea întâmpla mai devreme? Da”, a anunțat șeful Statului Major al Armatei din Germania.
Potrivit acestuia, NATO trebuie să își crească cât mai repede posibil capacitatea de luptă și să obțină putere tehnologică în următorii ani.
Citește și:
- 16:32 - Încep consultările cruciale la Palatul Cotroceni. Cine va face parte din delegația partidului AUR
- 16:24 - Pensiile și salariile trebuie indexate anul viitor. Daniel Dăianu (Consiliul Fiscal): „Puterea de cumpărare a fost amputată sever”
- 16:08 - Fată de 15 ani, moartă după ce a căzut de pe bloc, în timp ce încerca să-și facă selfie
- 16:04 - Mașină cu două persoane blocată pe o stradă inundată din Prahova. Pompierii au intervenit de urgență
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News