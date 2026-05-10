Panică la metroul din Japonia. O substanță necunoscută a fost pulverizată în vagoane, zeci de oameni au ajuns la spital

Alertă în Japonia după un incident grav într-un tren din zona Tokyo. Martorii ar fi raportat eliberarea unei substanțe necunoscute într-o garnitură aflată în gara Kawasaki. Cel puțin 13 persoane au fost afectate, iar trei au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost internate, după ce au acuzat probleme respiratorii și stări de rău.

Trenul implicat a plecat din stația Odawara Station și se îndrepta spre Takasaki Station, oprindu-se de urgență în zona Kawasaki Station în jurul orei 16:35, după ce pasagerii au raportat probleme.

Pasageri cu dificultăți de respirație și tuse bruscă

Potrivit relatărilor din presa internațională, mai mulți călători au început să se simtă rău în mod brusc, acuzând tuse, iritații și dificultăți de respirație imediat după incident.

Autoritățile au primit un apel de urgență în jurul orei 16:30, în care se semnala că o substanță ar fi fost pulverizată în vagoanele trenului în timp ce acesta traversa orașul Kawasaki.

Intervenție de amploare și suspendarea traficului feroviar

La fața locului au intervenit peste 20 de ambulanțe și vehicule de urgență, care au ajuns la gara Kawasaki imediat după oprirea trenului.

Serviciile feroviare au fost afectate semnificativ. Operatorul JR East a suspendat circulația trenurilor pe segmentul de linie Tokaido între stațiile Yokohama și Shinagawa. Ulterior, unele trenuri au fost redirecționate pe traseele liniei Yokosuka.

Ancheta în desfășurare

Până în acest moment, autoritățile japoneze nu au confirmat natura substanței implicate și nici nu au oferit informații oficiale privind gravitatea rănilor suferite de pasageri. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili exact ce s-a întâmplat la bordul trenului.