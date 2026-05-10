Singurul premier european care s-a întâlnit cu Putin la Kremlin cu ocazia ceremoniilor de 9 Mai

Sursă: Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin l-a primit sâmbătă la Kremlin pe premierul slovac Robert Fico, singurul lider european care a participat la ceremoniile de 9 Mai de la Moscova.

'Poziția dumneavoastră consecventă în favoarea conservării adevărului istoric impune respect', a declarat Vladimir Putin la începutul întâlnirii, lăudând totodată 'politica externă suverană' a guvernului slovac.



Rusia, a continuat el, va face 'tot posibilul pentru a satisface nevoile energetice' ale Bratislavei.



Declarația are legătură cu faptul că Robert Fico, izolat în cadrul Uniunii Europene din cauza poziției sale pro-ruse, intenționează să continue să se aprovizioneze cu petrol rusesc.



În acest sens, Slovacia a anunțat la sfârșitul lunii aprilie că primește din nou petrol rusesc după ce Kievul a reparat o secțiune a conductei Drujba, care traversează Ucraina și care fusese avariată de un atac aerian rusesc în ianuarie.





'Mă opun creării oricărei noi cortine de fier între Europa, Uniunea Europeană și Federația Rusă', a declarat Fico.



De asemenea, el a spus că i-a transmis lui Putin un mesaj de la președintele ucrainean Volodimir Zelenski.



'Luni, în Armenia, în timpul întâlnirii noastre față în față, mi-a spus că este gata să se întâlnească cu Vladimir Putin în orice format', a spus Fico, adăugând că răspunsul lui Putin a fost 'clar': 'Dacă președintele ucrainean este interesat de o întâlnire, ar trebui să-l contacteze telefonic pe omologul său rus'.



La fel ca fostul prim-ministru ungar Viktor Orban, Robert Fico a criticat sprijinul acordat Ucrainei de către UE de la începutul ofensivei Moscovei, precum și politica Bruxellesului de izolare a Rusiei.



'Știu că ați întâmpinat unele dificultăți în călătoria dumneavoastră la Moscova. Dar cel mai important lucru este că sunteți aici', i-a spus Putin lui Fico în timpul întâlnirii lor.



Mai multe țări europene au refuzat să permită avionului prim-ministrului slovac să survoleze spațiul lor aerian.



Pentru această călătorie cu ocazia celebrărilor de 9 Mai, Robert Fico a atras critici din partea cancelarului german Friedrich Merz, care a declarat sâmbătă că 'regretă profund' prezența sa la Moscova.



Potrivit lui Fico, liderul german plănuia să efectueze o vizită în Slovacia pe 29 mai.



În Slovacia, vizita lui Fico la Moscova a fost criticată puternic de opoziția politică, potrivit dpa.