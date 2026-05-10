Ana Maria Păcuraru: Japonia trimite o delegație în Rusia. Ce interese sunt în spatele acestei mutări
Ana Maria Păcuraru
Japonia intenționează să trimită în Rusia o delegație formată din reprezentanți ai guvernului. Vizita ar putea avea loc la sfârșitul lunii mai. Scopul deplasării va fi protejarea activelor și a intereselor companiilor japoneze care nu și-au retras activitatea din Rusia. Mai multe informații ne oferă jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.
Japonia pregătește o delegație guvernamentală pentru o vizită în Rusia posibil încă de la sfârșitul lunii mai.
Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei de la Tokyo au confirmat că scopul principal al misiunii este protejarea activelor și intereselor companiilor japoneze care nu s-au retras de pe piața rusă după invazia din Ucraina.
Oficialii japonezi au precizat că delegația va stabili canale de comunicare cu partea rusă în strânsă coordonare cu sectorul privat și că, în funcție de componența delegației ruse, ar putea fi implicate direct și companii japoneze în negocieri.
Guvernul de la Tokyo a subliniat că va oferi sprijin ferm firmelor japoneze care continuă să opereze în Rusia. Vizita vine cu o precizare importantă: Ministerul a respins categoric informațiile agenției Kyodo, potrivit cărora misiunea ar viza discuții despre cooperare economică și energetică viitoare cu Moscova.
Japonia precizează oficial intenționează să mențină sancțiunile împotriva Rusiei. Este, în esență, o mișcare de echilibristică diplomatică. Tokyo încearcă să protejeze interesele comerciale ale companiilor care au rămas în Rusia fără să abandoneze aliniamentul cu blocada occidentală și fără să deschidă o nouă fereastră de cooperare cu Moscova.
Citește și:
- 23:57 - „Iadul pe pământ”. Mărturiile unor supraviețuitori ai hantavirusului, boala cu simptome asemănătoare Covid-ului
- 23:33 - Și-a văzut moartea cu ochii. Un parașutist a căzut în gol, iar salvarea a venit în ultima secundă - VIDEO
- 23:13 - Zelenski acuză Moscova că „mimează” pacea: „Încetarea focului nu este respectată”
- 22:57 - Țara unde ministrul Apărării a demisionat după ce drone ucrainene au lovit rezervoare cu petrol
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News