Impact violent pe șosea în județul Constanța. A fost chemat elicopterul SMURD
10 mai 2026, 16:49
Elicopter SMURD. Foto arhivă
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Ziarul Amprenta
Un accident rutier grav s-a produs în cursul acestei după-amiezi între localitățile Deleni și Adamclisi, după ce un autoturism a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un copac.
Conform presei locale, la locul intervenției au fost trimise mai multe echipaje de urgență. Autoritățile au mobilizat un echipaj SAJ B2, un echipaj SMURD B, dar și elicopterul SMURD, având în vedere gravitatea impactului.
Primele informații arată că mașina implicată în accident a lovit violent un copac pe drumul dintre cele două localități. Salvatorii ajunși la fața locului intervin pentru acordarea îngrijirilor medicale și evaluarea victimelor.
