Planul AUR în 10 puncte, pentru a corecta greșelile guvernului Bolojan

Sursă: Realitatea PLUS

Patrioții vin cu soluții concrete pentru scoaterea țării din criză. Partidul AUR a venit cu un plan în 10 puncte, menit să corecteze erorile guvernării Bolojan. Printre cele mai importante puncte se numără reducerea numărului de parlamentari la 300, stoparea ajutoarelor pentru Ucraina și eficientizarea statului român.

PLANUL AUR: REDUCEREA CHELTUIELILOR STATULUI

1. Diminuarea cheltuielilor administrative cu 1% din PIB pe an în următorii 4 ani.



„Propunem un stat mai eficient, Nu mă refer la profesori, nu mă refer la medici, mă refer la birocrația locală și centrală”.



2. 300 de parlamentari



„Noi propunem un Parlament format din 300 de parlamentari, ca un semnal și ca un model pentru toate instituțiile statului”.



PLANUL AUR: GUVERN REDUS ȘI AGENȚII COMASATE

3. Guvern compus din 10 ministere și 50 de secretari de stat.



4. Comasarea și desființarea agențiilor/autorităților până se ajunge la 20.



5. Reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere din toate instituțiile publice:



*„Reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere va fi exact semnalul că se începe cu strângerea curelei de sus în jos”



6. Reformă administrativă adaptată la realitățile anului 2026.



7. Orice acordare de ajutor financiar internațional se va sista până la atingerea deficitului bugetar de 3% din PIB.

PLANUL AUR: REFORMA COMPANIILOR DE STAT, DAR FĂRĂ VÂNZAREA CELOR STRATEGICE

8. Reforma companiilor de stat: criterii reale de competență în conducere și reorganizarea celor neperformante.



9. Vânzarea companiilor strategice este EXCLUSĂ:



10. Încurajarea finanțării dezvoltării companiilor prin majorare de capital, prin emiterea de acțiuni noi pe bursă cu predilecție către cetățenii și fondurile autohtone.



„Reducerea risipei, tăierea privilegiilor, protejarea companiilor strategice și capitalizarea lor în interes național sunt condiții necesare pentru ieșirea din criza provocată de guvernarea Bolojan”



