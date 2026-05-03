Românii cred că Ilie Bolojan trebuie să demisioneze. AUR și PSD, primele partide din preferințele românilor

Un sondaj realizat de CURS arată că 58% dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. În același timp, 40% dintre respondenți nu sunt de acord cu această idee, iar 2% nu au o opinie, potrivit Realitatea PLUS.

Datele indică o presiune publică ridicată asupra actualului șef al Guvernului, în contextul tensiunilor politice din ultima perioadă. Sondajul mai arată că majoritatea populației este informată despre situația politică actuală. Astfel, 81% dintre respondenți spun că au auzit despre criza din coaliția de guvernare, în timp ce 10% declară că au informații parțiale, iar 6% nu sunt la curent. Restul de 3% nu au oferit un răspuns.

AUR conduce în intenția de vot

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 34% din voturi, potrivit datelor CURS. Pe următoarele locuri s-ar situa PSD, cu 23%, și PNL, cu 18%. USR ar avea 10%, iar UDMR ar fi cotat la 5%. Alte formațiuni, precum SOS România și PNRR-Piedone, ar obține câte 3%, iar Partidul Oamenilor Tineri ar ajunge la 2%.

Potrivit CURS, rezultatele arată o criză politică resimțită puternic de populație, cu efecte directe asupra percepției publice și asupra intenției de vot. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.098 de respondenți, prin interviuri telefonice, cu o marjă de eroare de ±3% și un nivel de încredere de 95%.