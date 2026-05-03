Românii cred că Ilie Bolojan trebuie să demisioneze. AUR și PSD, primele partide din preferințele românilor
Premierul României Ilie Bolojan
Un sondaj realizat de CURS arată că 58% dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. În același timp, 40% dintre respondenți nu sunt de acord cu această idee, iar 2% nu au o opinie, potrivit Realitatea PLUS.
Datele indică o presiune publică ridicată asupra actualului șef al Guvernului, în contextul tensiunilor politice din ultima perioadă. Sondajul mai arată că majoritatea populației este informată despre situația politică actuală. Astfel, 81% dintre respondenți spun că au auzit despre criza din coaliția de guvernare, în timp ce 10% declară că au informații parțiale, iar 6% nu sunt la curent. Restul de 3% nu au oferit un răspuns.
AUR conduce în intenția de vot
Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 34% din voturi, potrivit datelor CURS. Pe următoarele locuri s-ar situa PSD, cu 23%, și PNL, cu 18%. USR ar avea 10%, iar UDMR ar fi cotat la 5%. Alte formațiuni, precum SOS România și PNRR-Piedone, ar obține câte 3%, iar Partidul Oamenilor Tineri ar ajunge la 2%.
Potrivit CURS, rezultatele arată o criză politică resimțită puternic de populație, cu efecte directe asupra percepției publice și asupra intenției de vot. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.098 de respondenți, prin interviuri telefonice, cu o marjă de eroare de ±3% și un nivel de încredere de 95%.
Citește și:
- 13:43 - Nicușor Dan, alături de Maia Sandu în drum spre Armenia: discuții despre securitate și energie. Agenda reuniunii Comunității Politice Europene
- 12:30 - Anunț înainte de moțiune: „PNL ar putea dispărea!”
- 11:33 - România, la coada clasamentului libertății presei. Cum a sfidat Ilie Bolojan jurnaliștii în cele 10 luni de mandat
- 10:18 - Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan că vinde pe ascuns giganții Romgaz și Hidroelectrica: „Miza sunt cele 150 de miliarde, nu transparența!”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News