Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan că vinde pe ascuns giganții Romgaz și Hidroelectrica: „Miza sunt cele 150 de miliarde, nu transparența!”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că urmărește vânzarea rapidă a unor pachete de acțiuni din companii strategice, în condiții pe care le consideră lipsite de transparență. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Oana Gheorghiu dar până în acest moment nu am primit răspuns.

Declarațiile vin în contextul disputelor politice legate de programul SAFE și de planurile de listare sau plasare a acțiunilor unor companii de stat. Peiu susține că miza reală ar fi sumele mari care ar putea fi obținute pe termen scurt.

„Cheia înțelegerii corecte a mizei disputei cu guvernul Bolojan stă în imaginea de mai jos, sinteza raportului Oanei Gheorghiu din 15 aprilie 2026. Vicepremierul Gheorghiu vrea ca statul să facă, în următorii doi ani:

un număr de 5(cinci) listări la bursă, adică IPO (ofertă publică inițială) pentru companii cu o valoare totală de nici 10 miliarde de lei;

patru plasări accelerate private de acțiuni (ABB-accelerated book buliding), pentru companii cu o valoare totală de 150 de miliarde de lei;

a șasea „listare” ar trebui făcută nu de stat, ci de o entitate privată, Fondul Proprietatea (nu e clar cum o poate obliga Gheorghiu să o facă)

Deci pentru companii cu o valoare de 10 miliarde de lei se propune listarea, iar pentru companii cu o valoare de 150 de miliarde de lei se propune plasarea accelerată privată a acțiunilor. Miza Oanei Gheorghiu și a guvernului este, evident, legată de cele 150 de miliarde, nu credeți?

Prioritățile din document

A doua chestiune important de înțeles este prioritatea de timp: în document sunt alese trei priorități: Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank. Hidroelectrica și Romgaz au împreună o valoare de 120 de miliarde de lei, de peste 20 de ori mai mare decât valoarea CEC ( 5,4 miliarde de lei)!

Iar pentru Hidroelectrica și Romgaz se propune plasarea privată imediată (trimestrele II și III de anul acesta), în vreme ce pentru CEC se propune listare (IPO), o procedură care durează minim 10 luni. De la Hidroelectrica și Romgaz, Gheorghiu intenționează să vândă imediat acțiuni de 10 miliarde de lei, iar de la CEC Bank poate obține 1-1,2 miliarde de lei prin „listare”, dar anul viitor. Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu : cele 10 miliarde de lei (acțiuni Romgaz și Hidroelectrica) pe care vrea să le „plaseze” în următoarele 3-4 luni, nicidecum miliardul pe care vrea să-l vândă abia la anul!”

Acuzații privind lipsa de transparență

„La fel de clar mai este un lucru, oameni buni: aparatul guvernamental de propagandă plătit cu milioane de euro tot vorbește despre transparență, deși Oana Gheorghiu scrie clar că vrea să vândă acțiuni de 10 miliarde fără transparență! De ce nu începeți marea voastră transparență la companiile deja listate, deci transparente, cu vânzarea transparentă a acțiunilor?”

