Petrișor Peiu acuză Guvernul că ascunde adevăratul deficit bugetar și pregătește vânzarea obscură a acțiunilor de stat

Sursă: Realitatea PLUS

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă privind diferența dintre deficitul bugetar anunțat de Guvern și cel calculat de Comisia Europeană, acuzând totodată executivul că intenționează să vândă pachete de acțiuni ale companiilor de stat prin proceduri netransparente, ocolind bursa.

Potrivit lui Peiu, Guvernul român a anunțat un deficit de 7,65% din PIB prin metoda cash, în timp ce Comisia Europeană calculează un deficit de 7,9% din PIB, conform standardelor europene de contabilitate.

Deficit „cosmetizat" cu un miliard de euro

Diferența, de aproximativ un miliard de euro, ar fi rezultatul întârzierii deliberate a unor plăți care trebuiau efectuate în decembrie, tocmai pentru a evita depășirea pragului de 8% din PIB.

„Nu susțin eu, susține Comisia Europeană, pentru că Guvernul anunță un deficit prin așa-numita metodă cash sau numerar, de 7,65% din PIB, iar Comisia Europeană ne anunță deficitul calculat după standardul european de contabilitate, care este 7,9% din PIB. Deci este o diferență de vreun miliard de euro între ce declară Guvernul și ce calculează Comisia Europeană.

Pentru că Guvernul ia în calcul doar plățile făcute efectiv în vreme ce Comisia Europeană ia în calcul plățile angajate, deci cele care ar fi trebuit să fie făcute. Pur și simplu Guvernul, ca să nu se apropie de 8% din PIB deficit bugetar, a decis să mai întârzie niște plăți care trebuiau făcute în decembrie.

Sunt soluții care sunt legate de politica economică. Noi am spus de mult că această stagflație care combină o recesiune care se transformă acum în curând într-o criză plus inflație foarte mare, nu poate fi înlăturată, spuneam, cu combinația aceasta numită stagflație decât prin revenirea la taxele de consum, care erau înainte de venirea domnului Bolojan la guvern și în plus cu o serie de reduceri de cheltuieli.

Rezultatul arătat de Comisia Europeană pentru 2025 indică faptul că nivelul cheltuielilor Guvernului este același ca și în 2024, adică 43,3% din PIB, în vreme ce veniturile bugetului au crescut într-adevăr cu 1,4% din PIB, ca urmare a creșterilor de taxe. A crescut TVA-ul, a crescut accizele, a crescut impozitul pe dividende. Înainte de domnul Bolojan, dar tot anul trecut, s-a înjumătățit pragul pentru cifra de afaceri de la microîntreprindere. Au dispărut facilitățile fiscale pentru IT, construcții, agricultură și industrie alimentară.

Cheltuieli neschimbate, deși pensiile au fost înghețate

Toate acestea au avut ca efect o creștere a veniturilor în PIB cu 1,4%, dar în același timp cheltuielile au rămas fix aceleași. Atenție, în condițiile în care pensiile au fost înghețate, iar salariile au fost reduse prin desființarea multora dintre sporuri.

N-o vedem pentru că niciodată partidele aflate la guvernare nu au dorit să-și sacrifice armatele de activiști care sunt puși în diverse posturi din guvern și, în același timp, cheltuie banii publici pe diverse achiziții. Plus o serie întreagă de decizii foarte proaste legate de energie, legate de sumele care se acordă necondiționat pentru ajutorarea Ucrainei și legate de creșterea unor cheltuieli cu armamentul, fără ca acei bani să existe.

Acțiunile de stat, vândute pe sub mână

Bun, ideea este că ceea ce vrea să facă Guvernul cu companiile cele mai mari nu este o listare la bursă. Acele companii sunt listate la bursă. Guvernul vrea să vândă niște pachete suplimentare de acțiuni, ocolind bursa printr-un mecanism paralel, care se numește o procedură de plasare privată, prin care Guvernul pur și simplu vrea să invite niște fonduri de investiții cărora să le vândă aceste pachete de acțiuni, la un preț cu un discount foarte mare față de prețul de tranzacționare pe bursă. Deci nu este vorba de listare pe bursă.

Sunt de acord că se poate discuta oportunitatea sau necesitatea unei vânzări de acțiuni deținute de stat la diverse companii pe bursă, dar nu acesta este, nu aceasta este intenția Guvernului. Intenția Guvernului este tocmai de a ocoli bursa care într-un fel sau altul este un mecanism transparent. Și care dă posibilitatea tuturor să participe la această vânzare.

Pe când Guvernul vrea să vândă unor fonduri selectate de către Guvern, în mod arbitrar, la niște prețuri mult mai mici. Deci este o chestiune extrem de gravă această intenție a Guvernului de a utiliza procedura plasării accelerate private pentru a vinde pachete de acțiuni ale statului.

Moțiune de cenzură anunțată pentru începutul lunii mai

Așa cum am anunțat, vom întreprinde, vom depune o moțiune de cenzură la începutul lunii mai, împotriva Guvernului Bolojan, în care să criticăm politica pe care Guvernul a făcut-o în ultimele 3 trimestre. Iată, avem 3 trimestre de când este Guvernul Bolojan la conducerea țării și 3 trimestre de scădere economică, de recesiune. Și în același timp, printr-o moțiune simplă, vom sancționa ceea ce intenționează să facă vicepremierul Oana Gheorghiu cu vânzarea într-un mod netransparent abscons a pachetelor de acțiuni deținute de către stat.”, a declarat Petrișor Peiu la Realitatea Plus.