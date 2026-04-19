Acesta se află într-o piață din Timișoara, acolo unde a mers fără gărzi de corp și fără protecție, susțin cei prezenți.

George Simion a precizat și că liderii de la conducere trebuie să plece pentru că: „Deja și-au dovedit lipsa de iubire față de poporul român.”

George Simion: „Liderii au dovedit lipsă de iubire față de români!”

„Ne aflăm în piață alături de oameni, cu un mare patriot. Suntem cu George Simion. Astăzi pot să confirm că domnul George Simion a venit printre oameni, se vede piața în spate, fără gărzi de corp și fără protecție, să zicem așa.

Domnul George Simion, am văzut că sunteți primit foarte bine și respectat între oameni și m-am gândit, oare cei de la conducerea țării, dacă ar putea să facă acest lucru pe care l-ați făcut astăzi, să coboare între oameni, să asculte vocea poporului, fără gărzi de corp, ce mesaj aveți pentru românii din toată țara și pentru liderii de la putere? Vă rog.”, a zis Kovacs Valer, un susținător.

„Să nu renunțați la speranță și cei care sunt vremelnic la conducere nu mai trebuie să fie acolo, pentru că și-au dovedit lipsa de iubire față de poporul român. Sus inimile, continuăm să sperăm. Doamne ajută!”, a declarat George Simion, liderul AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026