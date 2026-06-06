Ce pune la cale Victor Ponta după ce a demisionat din PSD. Legătura cu Eugen Tomac

Sursă: Realitatea PLUS

Mișcare politică șocantă pe scena politică. Victor Ponta se rupe de grupul PSD și se alătură grupului parlamentar format din foștii aleși POT. Totul în contextul în care Sebastian Ghiță, prietenul lui Victor Ponta de mulți ani, a ieșit cu mesaje în ultima perioadă în care ataca diferiți lideri politici. Asta în contextul în care la cârma Guvernului a fost desemnat omul lui Băsescu - Eugen Tomac.

Știm din trecut de înțelegerile lui Băsescu cu Ponta, când fostul premier a propus-o pe Laura Codruța Kovesi să preia șefia DNA. Lucru care a dus la formarea binomului Coldea-Kovesi, care a controlat justiția și a băgat mulți oameni nevinovați la închisoare. REALITATEA PLUS a solicitat un punct de vedere de la Victor Ponta. Acesta a negat acuzațiile și spune că „Luni voi avea prima ședință cu grupul Uniți pentru România” și nu a existat o discuție cu liderul partidului privind o eventuală susținere a lui Tomac în Parlament”.

Mișcări politice și schimbări de grup parlamentar

Victor Ponta a demisionat din grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaților și va merge alături de aleșii care au plecat din POT și au format grupul Uniți pentru România. Mișcarea vine după ce Eugen Tomac a fost desemnat premier tehnocrat și are nevoie de voturile parlamentarilor.



Culmea, Eugen Tomac este liderul PMP, partid fondat pentru Traian Băsescu și mâna dreaptă a fostului președinte.

Legături politice și relații din trecut

Nu doar pe Tomac îl leagă o prietenie de fostul președinte, ci și pe Victor Ponta. În trecut, fostul premier nu a avut nicio ezitare să recunoască cât de mult îl admira pe Băsescu.

Potrivit surselor REALITATEA PLUS, Ponta a avut deja ședință cu grupul Uniți pentru România. Ar intra la guvernare, dar nu ar exclude nici susținerea lui Tomac pentru un Guvern de tehnocrați, spun sursele noastre. Acesta fiind și motivul pentru care Ponta a părăsit partidul care l-a consacrat. De altfel, europarlamentarul și liderul PMP, Eugen Tomac, nu are susținerea PSD în Parlament pentru formarea noului Executiv.

Dispute și acuzații privind influența în Justiție

De altfel, Victor Ponta și-a întins tentaculele inclusiv în Justiție. Motivul pentru care a preluat interimatul la Ministerul Justiției pe vremea când era premier ar fi fost să își pună oamenii la șefia marilor Parchete. Laura Codruța Kovesi a fost numită în toamna lui 2012 de către guvernul Ponta în funcția de înalt reprezentant al guvernului la Bruxelles pe lângă Comisia Europeană. În aprilie 2013 a fost numită la șefia DNA.



Culmea, numirea lui Kovesi în fruntea DNA a dus la crearea binomului Coldea-Kovesi - o așa-zisă fabrică care ar fi creat dosare penale pentru politicieni. În ochii celor doi, toți politicienii erau corupți și trebuiau băgați la închisoare. Colaborarea DNA-Servicii din perioada respectivă a urmărit inclusiv acapararea averilor oamenilor politici.



Mai mult, Kovesi a fost acuzată de „spectacolul cătuşelor”, prin purtarea suspecţilor prin faţa camerelor de filmat pentru a-şi crea imagine.

Numirea lui Kovesi și ruptura din USL

Multă vreme s-a speculat că Traian Băsescu ar fi propus-o pe Kovesi la DNA, iar Ponta pe Tiberiu Nițu la Parchetul General. Ulterior, Ponta a recunoscut că el a vrut-o pe Kovesi la DNA, cu riscul de a rupe USL, asta deoarece Crin Antonescu nu era de acord cu decizia luată de fostul premier.

„Traian Băsescu nu a vrut-o pe Kovesi acolo inițial. (...)Eu am considerat că este persoana care se bucură de credibilitate, nu în fața mea, a partidului și a guvernului, ci a instituțiilor internaționale care monitorizează starea Justiției în România și de aceea am propus-o. Mă bucur căci se pare că a fost o soluție de succes”, declara Victor Ponta.

Reveniri publice și noi tensiuni politice

Demisia lui Ponta vine și în timp ce prietenul lui de mulți ani - fugarul Sebastian Ghiță a început să facă declarații în spațiul public după o absență de 7 ani. Totul după ce un jurnalist de investigație din Armenia a dezvăluit că mogulul penal ar fi de fapt spion rus.

După ce au apărut dovezi în spațiul public, Sebastian Ghiță a negat acuzațiile. Dar nu s-a oprit doar la asta. Afaceristul fugit la Belgrad a început să facă acuzații peste acuzații la adresa actualei clase politice.

În schimb, ministrul Darău susține că firme din cercul lui Sebastian Ghiță au ajuns în centrul contractelor pentru Cloudul Guvernamental, acesta fiind motivul pentru care Ghiță a început să iasă tot mai des în spațiul public. Multe voci spun că Ponta l-ar vrea pe Tomac la guvernare ca să îi salveze „combinațiile” mogulului penal cu statul.