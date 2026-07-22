Sorin Grindeanu dă de pământ cu legea modificată de USR:”A introdus amendamente ca să-l scape pe Fritz”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 13:41

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un atac dur la adresa USR pe care l-a acuzat că încearcă să slăbească atribuțiile Agenției Naționale de Integritate (ANI) prin amendamente depuse la proiectul de lege privind integritatea. Liderul social-democrat susține că modificările ar avea scopul de a-l proteja pe liderul USR, Dominic Fritz.

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