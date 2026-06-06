Mișcare șocantă pe scena politică: Victor Ponta se rupe de PSD și se alătură grupului ex-POT

Sursă: realitatea.net

Mișcare politică șocantă de ultimă oră. Victor Ponta se desprinde de grupul PSD și se alătură grupului parlamentar format din foștii aleși ai formațiunii POT, o mutare care reaprinde tensiunile din plinul crizei politice privind formarea unui nou guvern.

Decizia vine pe fondul mesajelor tot mai agresive lansate în ultima perioadă de Sebastian Ghiță, apropiat al lui Ponta, care a atacat public mai mulți lideri politici, potrivit Realitatea Plus.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât la conducerea Guvernului a fost desemnat Eugen Tomac, politician perceput ca fiind apropiat de Traian Băsescu. Reamintim că relația Băsescu–Ponta a mai produs momente controversate în trecut, inclusiv episodul în care Ponta a susținut numirea Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA.

Aceste evoluții readuc în discuție perioada în care a funcționat așa‑numitul „binom Coldea–Kovesi”, acuzat de unii actori politici că ar fi influențat decizii din zona justiției și ar fi contribuit la arestări în rândul clasei politice.