Dezastrul USR de la Apărare, accidente în rafală. Românii nu se mai simt în siguranță -VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Dosarul în care șeful Aramatei și alți trei generali sunt cercetați de DNA ridică noi semne de întrebare despre ce se întâmplă în țara noastră. Asta pentru că la vârful ministerului condus de Radu Miruță se adună controversele și eșecurile. De la drona care a lovit un bloc din Galați și accidentele grave din armată, până la problemele de recrutare și acuzațiile care îi vizează pe liderii USR, bilanțul ultimelor luni este unul greu de ignorat. Peste toate, declarațiile controversate și gafele publice au alimentat și mai mult criticile. Un material realizat de Realitatea PLUS despre haosul care pare să fi pus stăpânire pe Apărare, după ce a fost preluat de miniștrii USR.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) este zguduit de un nou scandal, după ce patru generali au fost puși sub acuzare de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

Șeful Armatei Vlad Gheorghiță, dar și adjunctul său, Iulian Berdilă, ar fi intervenit pentru fiicele altor doi generali. Pentru una dintre ele ar fi asigurat un loc fără taxă la Academie, în iulie 2025.

Gheorghiță Vlad este acuzat că a ordonat un plan ilegal, pe care l-a executat adjunctul său, generalul Iulian Berdilă.

Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației, prin care solicita încă 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport.

Surse din anchetă spun că pentru fiica generalului Mircea Anicescu, șeful Armatei ar fi tras sfori să fie avansată în grad înainte de termen. La scurt timp, Vlad Gheorghiță a ieșit și cu o reacție.

„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte.” a transmis șeful Statului Major al Armatei.

Scandalul a izbucnit la doar câteva zile de la cel mai mare grav incident de securitate din țara noastră de la începutul războiului din Ucraina.

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