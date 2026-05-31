Incendiu puternic în Colentina: o terasă și 3 magazine au ars complet VIDEO

Incendiu de proporții în urmă cu puțin timp în Sectorul 2 al Capitalei. Focul a distrus o terasă și 3 magazine din zonă. Din primele date nu ar fi fost înregistrate victime.

"În cursul acestei dimineți am intervenit pentru stingerea unui incendiu pe şoseaua Colentina din sectorul 2 al Capitalei.



La sosirea primelor echipaje de intervenție incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum la nivelul unui restaurant și a trei spații comerciale de dimensiuni mici. A fost afectată în total o suprafață de aproximativ 200 mp.



Având în vedere degajările de fum, au fost evacuate șapte persoane dintr-un imobil de locuințe colective din imediata vecinătate.



Ca urmare a intervenției, o persoană ce prezenta simptome specifice unui atac de panică a fost asistată medical de către echipajele de la fața locului.



Am intervenit cu 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD", au transmis pompierii.