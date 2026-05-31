Actual· 1 min citire
Răpire ca în filme în Constanța: o tânără de 19 ani, luată cu forța de pe stradă
31 mai 2026, 08:40
Actualizat: 31 mai 2026, 08:41
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Răpire ca în filme în Constanța! O tânără de 19 ani a fost luată de pe stradă și urcată cu forța într-o mașină. Suspecții au fost prinși deja de polițiști.
Polițiștii au fost anunțați prin apel la 112 de incidentul șocant și au demarat imediat căutările. Suspecții au fost prinși la scurt timp.
Potrivit informațiilor, tânăra este din Tulcea, însă până în acest moment nu se știe dacă aceasta îi cunoștea pe cei care au urcat-o cu forța în autoturism. Deși autovehiculul folosit de suspecți avea plăcuțe de înmatriculare bulgărești, persoanele implicate nu sunt cetățeni bulgari. Polițiștii urmează să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat.
