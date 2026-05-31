Microbuz ieșit de pe carosabil pe DN14, în județul Sibiu: cinci persoane, între care doi copii, la spital

Doi băieți de 10 și 14 ani și trei femei, cu vârste între 36 și 56 de ani, au fost transportați la spital, duminică, după ce microbuzul în care se aflau a ieșit de pe carosabil pe DN 14, în localitatea Șura Mare, județul Sibiu.

”Din primele cercetări efectuate de către poliţiştii rutieri a reieşit faptul că, în timp ce conducea un microbuz pe DN 14, având direcţia de deplasare spre Slimnic, un bărbat în vârstă de 37 de ani, domiciliat în localitatea Târnava, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a părăsit partea carosabilă”, a transmis IPJ Sibiu.

La locul accidentului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, două ambulanţe SAJ, o autospecială de transport personal şi victime multiple, una de descarcerare şi una de stingere.

”La sosirea forţelor s-a constatat că în microbuz se aflau 6 persoane (4 adulţi şi 2 minori) care s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor. În urma evaluării medicale, 3 adulţi şi cei doi minori sunt transportaţi la spital. Minorii sunt însoţiţi de un adult care a refuzat transportul”, a precizat ISU Sibiu.

Echipajele SAJ au transportat la UPU Sibiu două victime: o femeie de 36 de ani cu traumatism lombar şi traumatism toracic şi o femeie de 50 de ani cu suspiciune de fractură la un picior, o a treia femeie fiind preluată de echipajul SMURD TIM, cu multiple fracturi.

Cei doi copii, băieţi în vârstă de 10 şi 14 ani, sunt transportaţi la CPU Luther pentru investigaţii medicale, aceştia având uşoare contuzii.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs accidentul rutier. Traficul rutier se desfăşoară îngreunat.