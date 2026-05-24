Marco Rubio anunță progrese privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Lumea ar putea primi vești bune în următoarele ore”

Marco Rubio, secretarul de stat american, a declarat duminică că în ultimele 48 de ore s-au înregistrat progrese semnificative în direcția unui cadru care ar putea rezolva situația din Strâmtoarea Ormuz, sugerând că anunțuri importante ar putea urma în cursul zilei.

Rubio, care se afla la New Delhi, a transmis un mesaj optimist reporterilor, evocând posibilitatea unor vești bune privind strâmtoarea în câteva ore.

„Cred că este posibil ca, în următoarele ore, lumea să primească vești bune”, a afirmat el, reiterând totodată că Iranul nu va deține niciodată arme nucleare.

Trump: Acordul între SUA și Iran este „în mare parte negociat”

Declarațiile secretarului de stat vin la o zi după ce președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că un acord mai amplu între Statele Unite și Iran a fost „în mare parte negociat” și că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, semnalând un potențial pas decisiv spre încheierea conflictului care durează de luni de zile.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport maritim al petrolului din lume, se află în centrul tensiunilor dintre Washington și Teheran, iar o eventuală redeschidere ar avea implicații majore pentru piețele energetice globale.