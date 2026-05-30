Proteste la Judecătoria Alba Iulia: activitatea instanței va fi suspendată parțial săptămâna viitoare

Magistrații de la Judecătoria Alba Iulia au anunțat că vor protesta săptămâna viitoare în semn de solidaritate cu grefierii nemulțumiți de prevederile proiectului legii salarizării unitare pentru personalul plătit din fonduri publice.

Potrivit unui comunicat transmis de instanță, activitatea va fi afectată în perioada 2-5 iunie 2026. Între orele 08:00 și 12:00, activitatea în instanță va fi suspendată parțial, iar cauzele programate în acest interval vor fi amânate. De asemenea, programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate.

Activitatea va fi oprită complet pe 4 iunie

Judecătoria Alba Iulia a precizat că în data de 4 iunie 2026, între orele 08:00 și 12:00, activitatea instanței va fi oprită total. Excepție vor face doar cauzele și lucrările urgente, care vor fi anunțate public prin listele afișate de instanță. Magistrații au mai transmis că vor ieși zilnic în fața clădirii instanței, între orele 11:30 și 12:00, pentru a protesta.

Judecătorii cer retragerea proiectului de lege

Judecătorii de la Judecătoria Alba Iulia au adresat o „solicitare fermă” Guvernului și Parlamentului pentru retragerea de urgență a proiectului privind salarizarea unitară a bugetarilor. Totodată, oficialii instanței au anunțat că pe 5 iunie va avea loc o nouă Adunare Generală a Judecătorilor, în cadrul căreia vor fi discutate posibile forme suplimentare de protest, în funcție de evoluția situației.