Un nou tratament dă rezultate uimitoare împotriva cancerului: tumorile au dispărut complet la unii pacienți

Sursă: Realitatea.net

Medicii laudă rezultatele unui nou tratament care s-au dovedit a fi fără precedent. Studiile arată că o injecție cu acțiune triplă poate să micșoreze sau chiar să distrugă complet tumorile în cazul unor pacienți cu cancer.

Tratamentul, numit amivantamab, a fost testat în cadrul unui studiu internațional desfășurat în 11 țări. Acesta a fost administrat pacienților al căror cancer s-a răspândit sau a revenit și care nu mai răspundeau la alte metode clasice, precum chimioterapia sau imunoterapia.

Cum funcționează și ce rezultate a avut

Injecția acționează în trei moduri: blochează o proteină numită EGFR, care ajută tumorile să crească, blochează o cale numită MET, pe care celulele canceroase o folosesc pentru a păcăli tratamentul, și ajută sistemul imunitar al corpului să atace direct tumora.

În cadrul testelor, tratamentul a fost aplicat pe 102 pacienți cu cancer de cap și gât, acesta fiind al șaselea cel mai des întâlnit cancer din lume. Rezultatele au apărut în doar câteva săptămâni și au arătat că tumorile s-au micșorat sau au dispărut la peste o treime dintre pacienți, adică la 43 de persoane. Mai exact, la 28 de pacienți tumorile s-au micșorat semnificativ, iar la 15 pacienți medicii au descoperit că medicamentul le-a distrus tumorile în totalitate.

Cercetătorii au explicat că acest tratament, creat de compania Johnson & Johnson, a arătat rezultate asemănătoare și la pacienții cu cancer pulmonar. În prezent, el este evaluat în aproximativ 60 de studii pentru mai multe tipuri de cancer, printre care cel pulmonar, colorectal, cerebral și gastric.

Mai ușor de administrat și cu puține efecte secundare

Spre deosebire de alte terapii care se fac prin perfuzie intravenoasă, acest medicament se administrează printr-o injecție sub piele, o dată la trei săptămâni. Acest lucru face ca tratamentul să fie mai rapid, mai confortabil pentru bolnavi și mult mai ușor de oferit în clinicile ambulatorii. Majoritatea efectelor secundare au fost ușoare sau moderate, iar mai puțin de unul din zece pacienți a fost nevoit să oprească tratamentul din această cauză.

Medicii subliniază că studiul s-a axat pe pacienții cu cancere de cap și gât care nu sunt provocate de virusul HPV (carcinom orofaringian cu celule scuamoase, pozitiv pentru HPV). Acest detaliu este foarte important deoarece cancerele care nu sunt cauzate de HPV sunt, de obicei, mult mai greu de tratat, ceea ce face ca reușita noului medicament să fie și mai însemnată. Pacienții care au primit injecția au supraviețuit, în medie, 12,5 luni în total după începerea tratamentului, deși sufereau de o formă de boală cu rezultate foarte slabe după ce terapiile standard nu mai funcționau.

Expertul Kevin Harrington, profesor de terapii biologice împotriva cancerului la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra și medic oncolog la Royal Marsden, a declarat că acestea sunt răspunsuri fără precedent pentru un grup de pacienți care aveau opțiuni de tratament extrem de limitate. El a adăugat că acest tratament are potențialul de a aduce beneficii pentru mii de pacienți în fiecare an.

Rezultatele oficiale ale acestui studiu vor fi prezentate duminică, la Chicago, în cadrul întâlnirii anuale a Societății Americane de Oncologie Clinică (Asco), care este cea mai mare conferință mondială despre cancer.