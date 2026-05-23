Șase zodii intră într-o etapă nouă la finalul lunii mai 2026: succes, bani și transformări majore

Sursă: Realitatea.net

Finalul lunii mai 2026 vine cu energie pozitivă și schimbări majore pentru șase semne zodiacale, considerate cele mai norocoase ale perioadei. Potrivit astrologului Helena Hathor, aceste zodii intră într-o etapă complet nouă a vieții, marcată de succes, oportunități și transformări importante atât pe plan personal, cât și profesional. Fie că este vorba despre bani, dragoste sau carieră, lucrurile încep să se așeze favorabil pentru acești nativi, potrivit Your Tango.

Gemeni – sezonul lor aduce câștiguri și oportunități profesionale

Pentru nativii din zodia Gemeni, sfârșitul lunii mai aduce una dintre cele mai bune perioade din ultimul timp. Fiind sezonul lor astrologic, energia primită îi face mai motivați și mai încrezători. Mercur și Uranus influențează puternic această zodie, iar Jupiter favorizează zona financiară. Astrologii spun că Gemenii pot avea parte de câștiguri, oportunități profesionale și schimbări importante legate de bani.

Taur – Marte aduce ambiție și transformări în viața personală

Și pentru Taur urmează o perioadă favorabilă. Marte, planeta ambiției și a acțiunii, se află în această zodie până la finalul lunii iunie, făcându-i pe Tauri mai hotărâți și mai siguri pe ei. Astrologii susțin că au loc transformări importante în viața personală și de familie, mulți nativi putând decide să se îndepărteze de persoane toxice sau să înceapă un nou capitol. Totodată, există șanse mari de îmbunătățiri financiare neașteptate.

Rac – Venus aduce încredere și atrage oportunități

Pentru Rac, lucrurile se schimbă radical în a doua parte a lunii mai. Venus, planeta iubirii și a frumuseții, intră în această zodie și aduce mai multă încredere și energie pozitivă. Jupiter continuă să influențeze favorabil viața Racilor până la finalul lunii iunie, iar astrologii spun că acești nativi atrag mai ușor oportunități, bani și oameni care îi pot ajuta să evolueze.

Vărsător – Pluto retrograd și Luna Plină aduc schimbări financiare

Pentru Vărsător, finalul lunii mai vine cu surprize și reevaluări importante. Pluto retrograd în această zodie îi determină pe mulți nativi să reconsidere relațiile și colaborările. Astrologii spun că Vărsătorii vor face loc unor noi oportunități profesionale și financiare, iar Luna Plină de la finalul lunii poate aduce câștiguri sau schimbări semnificative în zona banilor.

Săgetător – proiectele personale și veniturile pasive înregistrează creșteri

După o perioadă mai agitată, Săgetătorul începe să simtă că lucrurile merg din nou în direcția potrivită. Astrologii susțin că veniturile pasive și proiectele personale pot cunoaște o dezvoltare rapidă, iar nativii sunt sfătuiți să nu renunțe la planurile lor. Până la finalul lunii mai, mulți Săgetători ar putea avea impresia că viața lor s-a schimbat complet în bine.

Pești – momentul ideal pentru proiecte noi și vizibilitate în carieră

Pentru Pești, perioada următoare este considerată ideală pentru lansarea unor proiecte noi sau pentru a ieși mai mult în evidență. Succesul vine prin socializare, expunere și curajul de a face pași importanți în carieră. Persoanele potrivite îi observă acum pe nativii Pești, iar fiecare decizie luată în această perioadă poate avea efecte importante asupra viitorului lor