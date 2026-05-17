Scenariul bombă al anticipatelor dacă pică desemnările. Piperea: „Fritz și Bolojan urmăresc suspendarea președintelui!”

Sursă: Realitatea PLUS

Binomul Bolojan-Fritz urmărește suspendarea președintelui Nicușor Dan! Este declarația incendiară a europarlamentarului AUR, Gheorghe Piperea. În exclusivitate la Tunurile pe Politicieni, emisiunea moderată de Claudiu Giurgea, europarlamentarul anunță că Bolojan și Fritz urmăresc blocarea totală a președintelui: aceștia îl forțează să pună guvern PSD-AUR ca să refuze, ca apoi Nicușor Dan să fie nevoit să declanșeze alegeri anticipate ca să refuze din nou, iar în cele din urmă să fie suspendat pentru că nu respectă Constituția.

Gheorghe Piperea: „Fritz și Bolojan îl forțează pe Nicușor Dan la anticipate!”

„Mesajul dat de Fritz și, respectiv, Bolojan... îl forțează pe președinte să pună un guvern PSD - AUR ca să iasă rău până în 2028.

Sau, sau, dacă nu vrea aceste lucruri, îl forțează, îl determină la alegerile anticipate, după care, în pasul 2, dacă nu vrea alegerile anticipate, îl forțează la suspendare.

Cred că ăsta este jocul făcut de Fritz împreună cu Bolojan. Și de aia a și intrat în campanie electorală. Prima desemnare va pica în Parlament.

S-ar putea să pice și a doua desemnare în Parlament. Pentru că nu va exista niciun fel de majoritate. Și atunci se ajunge la alegerile anticipate, posibile conform Constituției.

Doar că, domnul președinte, are în Constituție opțiunea să nu. Și dacă merge pe opțiunea să nu, atunci va urma suspendarea nu de la noi. Nu de la noi.

Asta nu înseamnă că nu vom semna.”, a zis Gheorghe Piperea.