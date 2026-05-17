Crin Antonescu: „Bolojan e în plină campanie electorală!”

Sursă: Realitatea PLUS

Ilie Bolojan este în plină campanie electorală, este concluzia lui Crin Antonescu. Într-o intervenție în exclusivitate la emisiunea „Tunurile pe Politicieni”, moderată de Claudiu Giurgea, Crin Antonescu a comentat turneul pe care îl face premierul demis în țară. Totodată, acesta susține că liberalii sunt acum interesați doar de imaginea lui Ilie Bolojan, și nu de cum merg lucrurile în țară.

Crin Antonescu: „Liberalii, interesați doar de imaginea lui Bolojan!”

„Domnul Bolojan, încă prim-ministru, deși demis de câteva zile bune, iată, 10-11 zile, iese în plină campană electorală pe banii statului, ca să spun așa, și ai biroiului de prim-ministru.

Între obligațiile și, mă rog, responsabilitatea pe care Partidul Național Liberal și domnul Bolojan personal le reclamă privitor la destinul și guvernarea României și o repliere de natură electorală și o intrare într-o campană electorală, pentru când o fi? 2028? 2029? 2030?

Dar cine știe? Viața ne rezervă surprize, poate mai devreme.

Domnul Bolojan a intrat într-o campană electorală și am mai spus-o.

Este dreptul domniei sale, nu este nimic ilegal în asta. Este demagogic, bineînțeles, dar asta e în bună măsură politica sau atâta fac unii din politică. E dreptul domniei sale.

Opțiunea PNL-ului, ei consideră și au niște elemente să facă asta, că în acest moment au o frumoasă perspectivă electorală și nu îi mai interesează cam nimic altceva.”, a declarat Crin Antonescu.