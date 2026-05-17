Ilie Bolojan critică planul energetic american. Pieleanu: „Nu face decât să ne îndepărteze de partenerul strategic!”

Ilie Bolojan pune tunurile pe proiectul american care a vrut să ajute România și Europa să fie inependente energetic. „Astefel de lucruri nu fac decât să îndepărteze România de principalul garant al securității noastre” a spus în direct la Realitatea Plus sociologul Marius Pieleanu. În paralel, acesta demontează planul propus de actualul premier interimar prin care vrea să formeze o majoritate din PNL, USR însă fără PSD.

„Cu scopul de ne îndepărta de partenerul nostru strategic și care ne asigură până una alta și siguranța militară în această țară funcționând cu baze cu militari americani.

Astfel de tipuri de afirmații nu fac decât să îndepărteze România de principalul garant al securității noastre.

După cum l-ți văzut pe domnul Bolojan.... preocuparea domniei sale e de a folosi tot bugetul pentru apărare în folosul Germaniei.

Nu se poate. PNL +USR în actuala configurație parlamentară nu fac nici 40%.

E foarte complicat chiar dacă va veni și UDMR alături să facă o majoritate... decât doar dacă PSD înnebunește și va vota un guvern minoritar alcătuit din PNL și USR. E puțin probabil să se întâmple asta.

Cred că vom avea un guvern politic condus de un premier technocrat.”, a declarat Marius Pieleanu.