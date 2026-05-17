Vicepremierul care a dat șpagă îi ia apărarea Oanei Gheorghiu: „E normal să te întâlnești cu firme!”

Vicepremierul care a demisionat din Guvern după ce a recunoscut că a dat șpagă de supraviețuire sare în apărarea Oanei Gheorghiu! Dragoș Anastasiu susține că actualul vicepremier interimar nu ar fi făcut nimic greșit, ci doar s-a întâlnit cu o firmă privată și a expus unor instituții serviciile acesteia. Ba mai mult, acesta susține că ar fi făcut exact la fel.

Dragoș Anastasiu: „Ce se întâmplă cu Oana Gheorghiu a fost și la mine!”

„Ce se întâmplă cu Oana Gheorghiu, am văzut, dar pot să spun că n-are nicio legătură cu realitatea, din câte știu eu, n-am fost acolo, dar din cât am citit și am văzut și din câte și-o cunosc pe Oana Gheorghiu, lucrurile astea n-au de-a face cu realitatea, dar eu sunt obișnuit, eu m-am obișnuit cu ele de la de la perioada mea, că asta a fost atunci... foarte repede după ce a venit guvernul și a fost o acțiune concertată, nu poate să-și imagineze nimeni că a fost așa pur și simplu o spontaneitate.

Ce am văzut acolo și e normal, te întâlnești acolo cu firme, te întâlnești, fiecare vine și-și prezintă propunerile și ca și cel care te-ai întâlnit cu respectiva companie sau cu respectivul om, duci lucrurile mai departe către ministere, către agenții și spui, domnule, uitați-vă și analizați dacă o colaborare cu această firmă, care este una cu adevărat serioasă, nu n-aș avea o problemă.

M-am întâlnit cu cutare. Nu, n-am impus nimic, pur și simplu vă pun, așa fac și la mine în firmă.” , a zis Dragoș Anastasiu.