Tupeul fostului vicepremier șpăgar Dragoș Anastasiu: predă lecții de business studenților

Sursă: Realitatea PLUS

Tupeu fără margini! Fostul vicepremier șpăgar Dragoș Anastasiu se laudă pe Facebook că a mers la o universitate să le explice studenților cum se face business. Asta după ce și-a dat demisia din Guvernul Bolojan pentru că Realitatea PLUS a descoperit că este citat într-un dosar de trafic de influență. I-am cerut și un punct de vedere lui Dragoș Anastasiu, însă până acum nu am primit un răspuns.

După ce în urmă cu mai puțin de un an Dragoș Anastasiu demisiona din funcția de vicepremier și recunoștea că a dat șpagă, astăzi afaceristul controversat se laudă pe Facebook că le-a dat lecții studenților de la business și turism.

„Am stat de vorbă deschis, fără slide-uri complicate, despre antreprenoriat, servicii, vânzări și turism. Despre ce înseamnă să începi, să greșești, să înveți și să mergi mai departe.”, a scris fostul vicepremier pe pagina sa de Facebook.

Advertising

Advertising

La finalul lunii iulie 2025, Dragoș Anastasiu a demisionat din funcția de vicepremier în care fusese numit de Ilie Bolojan. Totul, după ce Realitatea PLUS a dezvăluit că acesta a dat timp de 8 ani șpagă la ANAF ca să scape de controale. Tot atunci, a făcut o declarație controversată în care a încercat să scuze încălcarea legii.

„Există două tipuri de șpăgi. Există șpăgi de supraviețuire și există șpăgi de îmbogățire. Din punctul nostru de vedere, treaba a fost în zona de supraviețuire”, a declarat atunci Dragoș Anastasiu.