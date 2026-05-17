Maia Sandu reacționează după decizia Rusiei privind Transnistria: „Kremlinul încearcă să intimideze Republica Moldova”

Sursă: Realitatea.net

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat decizia Kremlinului de a simplifica procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, sugerând că măsura face parte din strategia Moscovei de a exercita presiuni asupra Chișinăului.

Liderul de la Chișinău consideră că Federația Rusă încearcă să transmită un mesaj politic în contextul eforturilor de reintegrare a regiunii separatiste și avertizează că adevărata miză ar putea fi recrutarea de noi soldați pentru războiul din Ucraina.

Maia Sandu: „Rusia are nevoie de oameni pentru război”

În cadrul unei conferințe internaționale de securitate organizate la Tallinn, Maia Sandu a declarat că decizia Moscovei vine într-un moment sensibil pentru regiune și poate fi interpretată drept o nouă metodă de influență asupra Republicii Moldova.

„Probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să îi trimită la război în Ucraina”, a afirmat șefa statului moldovean.

Potrivit acesteia, de la izbucnirea conflictului din Ucraina, tot mai mulți locuitori ai Transnistriei au preferat să obțină cetățenia moldovenească, considerând-o o opțiune mai sigură decât cea rusă.

Maia Sandu a subliniat că autoritățile de la Chișinău urmăresc cu atenție evoluția situației și continuă demersurile pentru menținerea stabilității în regiune.

Premierul Alexandru Munteanu avertizează: „Cetățenia rusă vine și cu obligații”

Și premierul Alexandru Munteanu a reacționat după decretul semnat de Vladimir Putin, avertizând că obținerea cetățeniei ruse implică nu doar avantaje, ci și responsabilități.

Oficialul moldovean le-a transmis locuitorilor din Transnistria să analizeze cu atenție implicațiile acestei decizii.

„Cetățenia nu înseamnă doar libertate de circulație, ci și obligații clare, inclusiv taxe și alte responsabilități” , a declarat premierul.

Alexandru Munteanu a mai spus că pașaportul rusesc aparține „unei țări agresoare” și a sugerat că scopul real al Kremlinului este creșterea numărului de recruți pentru frontul din Ucraina, în condițiile în care rata recrutărilor ar fi scăzut în ultima perioadă.

Chișinăul analizează convocarea ambasadorului rus

Premierul moldovean a anunțat că autoritățile de la Chișinău discută măsurile care trebuie adoptate după decretul Moscovei și nu exclude convocarea ambasadorului Federației Ruse.

Acesta a amintit că diplomații ruși au mai fost convocați în trecut, inclusiv în situațiile legate de dronele care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina.

Peste 350.000 de locuitori ai Transnistriei au cetățenie moldovenească

Datele Biroului de Reintegrare al Republicii Moldova arată că, de la începutul anului 2026, peste 350.000 de persoane din Transnistria dețin cetățenie moldovenească, dintr-un total de aproximativ 364.885 de locuitori înregistrați oficial.

În regiune sunt staționați între 1.000 și 1.500 de militari ruși, iar autoritățile moldovene solicită constant retragerea acestora. De cealaltă parte, administrația de la Tiraspol și Moscova susțin că trupele vor rămâne în zonă până la rezolvarea conflictului transnistrean.

Putin simplifică procedura de obținere a cetățeniei ruse

Prin decretul semnat de Vladimir Putin, locuitorii din Transnistria pot obține mai ușor cetățenia Federației Ruse. Noile reguli elimină obligativitatea rezidenței în Rusia, precum și testele privind limba rusă, istoria și educația civică.

Ambasada Rusiei la Chișinău a confirmat că primește constant numeroase solicitări din partea locuitorilor din regiunea separatistă interesați să obțină pașaport rusesc.

Decizia Kremlinului amplifică tensiunile dintre Moscova și Chișinău.