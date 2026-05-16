Primăria Capitalei anunță controale dure în Centrul Vechi: șapte localuri au continuat să difuzeze muzică la volum ridicat, în ciuda amenzilor

Primăria Municipiului București a transmis că mai multe localuri din Centrul Vechi au continuat să încalce regulile privind nivelul de zgomot, chiar și după avertismente și sancțiuni repetate aplicate de Poliția Locală. Autoritățile anunță că verificările vor continua și în perioada următoare.

Ce au anunțat autoritățile?

Potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei, șapte dintre cele aproximativ 50 de localuri verificate în Centrul Vechi au ignorat măsurile dispuse de polițiștii locali și au continuat să difuzeze muzică la un volum foarte ridicat.

Municipalitatea susține că administratorii acestor unități nu au respectat avertismentele primite și nici amenzile aplicate anterior, iar echipajele Poliției Locale au constatat noi contravenții și în cursul serii trecute.

„Contravențiile au continuat și aseară, când echipajele au revenit în control” , au transmis reprezentanții Primăriei București într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

În același timp, autoritățile locale le-au mulțumit operatorilor economici care au respectat normele privind liniștea publică și au colaborat cu instituțiile de control.

Primăria Capitalei a anunțat că acțiunile de verificare vor continua și în această seară, în cadrul unei campanii mai ample de monitorizare a activităților comerciale din Centrul Vechi.

Tema zgomotului produs de localurile din zona istorică a Bucureștiului a generat în repetate rânduri nemulțumiri din partea locuitorilor, care reclamă disconfortul creat pe timpul nopții de muzica la volum ridicat și aglomerația din zonă.