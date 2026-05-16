Alertă în Marea Britanie. Student mort de meningită
Cazuri de meningită
Cazurile de meningită s-au înmulțit în Marea Britanie. După epidemia declarată în luna martie, un nou caz cutremură Regatul Unit. Un tânăr a murit din cauza bolii.
Cazuri de meningită în Marea Britanie
Alți doi tineri sunt, în acest moment, internați. Potrivit autorităților, epidemia a fost depistată într-un grup de studenți, unul dintre aceștia fiind diagnosticat cu meningită de tip B.
Deocamdată, nu există planuri pentru un program de vaccinare de urgență.
Vă reamintim că meningita este o boală rară dar gravă, care apare în special în rândul bebelușilor, copiilor mici și tinerilor adulți.
Se manifestă prin simptome precum febră, dureri de cap, respirație rapidă, somnolență, frisoane, vărsături și mâini și picioare reci.
Citește și:
- 18:43 - Alertă în Tulcea: obiect suspect asemănător unei drone și un proiectil cu explozibil, descoperite în localitatea Pardina
- 18:32 - Secretarul de stat al SUA, laude pentru România
- 17:37 - Maestrul Nicolae Voiculeț, mesaj emoționant din spital: „Nu m-am oprit. Doar mă ridic din nou. Cu credință.”
- 17:25 - Captură importantă a Poliției de Frontieră: peste 200 de kilograme de pește braconat, descoperite în Teleorman și Constanța
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News