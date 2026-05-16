Alertă în Marea Britanie. Student mort de meningită

Cazurile de meningită s-au înmulțit în Marea Britanie. După epidemia declarată în luna martie, un nou caz cutremură Regatul Unit. Un tânăr a murit din cauza bolii.

Alți doi tineri sunt, în acest moment, internați. Potrivit autorităților, epidemia a fost depistată într-un grup de studenți, unul dintre aceștia fiind diagnosticat cu meningită de tip B.

Deocamdată, nu există planuri pentru un program de vaccinare de urgență.

Vă reamintim că meningita este o boală rară dar gravă, care apare în special în rândul bebelușilor, copiilor mici și tinerilor adulți.

Se manifestă prin simptome precum febră, dureri de cap, respirație rapidă, somnolență, frisoane, vărsături și mâini și picioare reci.