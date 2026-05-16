Omul-cheie care demască planul Oanei Gheorghiu. Date despre mail-urile și întâlnirile controversate

Omul cheie care a făcut dezvăluiri despre Oana Gheorghiu a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS. Dragoș Cristian Vlad, fost președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, vine cu date despre mailurile și întâlnirile controversate ale acesteia.

Atât, vicepremierul cât și consilierii săi ar fi cerut găsirea unei soluții pentru a colabora cu firma germană. Între timp, Oana Gheorghiu a reacționat pe facebook și susține că ar fi vorba despre o mașinărie de denigrare la adresa ei și a celor care au devenit incomozi. Aceasta a publicat un schimb de mail-uri și susține că acestea au fost scose din context.

Fostul șef ADR, apel la autorități să verifice ce a făcut Gheorghiu

„Eu vreau să prezint date și fapte, iar organele competente să concluzioneze dacă a fost trafic de influență sau ingerință asupra unei instituții responsabile cu un proces și un domeniu.

Trebuia să fim parte și doar luați în considerare punctul dumneavoastră de vedere, nu impuse anumite soluții tehnice pe care nici nu le-am văzut și nu le-am primit ca soluții tehnice, ci doar se solicitau disponibilitatea instituției noastre sau a partenerilor în diverse proiecte...să prezentăm unde există potențial de colaborare.

După luna ianuarie, când au fost mai multe întâlniri și în februarie s-a intrat într-un, pot să zic, un conflict instituțional prin care se făceau tot felul de solicitări.

Erau mai multe proiecte, nu doar proiectul guvernamental.

Era vorba și de Platforma Națională de Interoperabilitate, de portofelul digital și așa mai departe, în care se invocau erori tehnice în documentațiile pe care Autoritatea pentru Digitalizare a României le avea atât la nivel de documente de reglementare, acte normative, cât și la soluții tehnice, caiete de sarcini.

Din punctul meu de vedere, Autoritatea pentru Digitalizare a României a avut cei mai buni experți tehnici, specialiști români și discuțiile s-au conflictul a apărut în momentul în care opinia unor consilieri personali, consilierii de cabinet și ulterior și actualul Președintele ADR, a fost Consiliul domniei sale, nu convergeau cu soluțiile sau arhitecturile propuse de ADR.

Prin urmare, s-a urmat o cascadă de solicitări și de adrese din punctul ăsta de vedere, prin care se solicitau inclusiv anulări de proceduri, retrageri de acte normative și așa mai departe.

Chestii care șubrezeau rolul Autorității pentru Digitalizare a României în arhitectura guvernamentală ca instituție care coordonează acest proces.

Ingerințe la nivelul actului decizional, la nivelul autorității.

Am primit la finalul lunii martie, respectiv, ulterior...atât de la cabinetul domniei sale cât și de la Minister, solicitarea de anulare a unei proceduri de achiziție.”, a declarat Dragoș-Cristian Vlad, fost președinte al Autorității pentru Digitalizarea României.