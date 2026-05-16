Captură importantă a Poliției de Frontieră: peste 200 de kilograme de pește braconat, descoperite în Teleorman și Constanța

Polițiștii de frontieră au confiscat peste 200 de kilograme de pește prins ilegal în urma unor acțiuni desfășurate în județele Teleorman și Constanța pentru combaterea braconajului piscicol. În cadrul operațiunilor au fost ridicate ambarcațiuni, motoare și unelte de pescuit interzise, iar în unul dintre cazuri suspecții au fugit înainte de a fi identificați.

Acțiunile au avut loc vineri, 15 mai, în zonele Islaz din județul Teleorman și Canalul 2 Midia din Constanța, unde polițiștii de frontieră au desfășurat controale pentru prevenirea pescuitului ilegal în perioada de prohibiție.

Braconieri prinși la pescuit ilegal pe Dunăre, în zona Islaz

Potrivit Poliției de Frontieră, în jurul orei 13:30, echipele Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman au observat două ambarcațiuni mici în care se aflau câte două persoane ce practicau pescuit ilegal folosind metoda „la japcă”, cu unelte de tip agățătoare-înțepătoare, interzise prin lege.

Cu sprijinul Biroului Operațional Naval, una dintre ambarcațiuni a fost interceptată la mal, iar pe insula Calnovăț au fost găsite cantități importante de pește ascunse în apă și în saci din rafie.

Persoanele implicate, cetățeni români cu vârste între 25 și 52 de ani, au fost conduse la sediul Poliției de Frontieră pentru audieri și continuarea cercetărilor.

În urma intervenției, oamenii legii au confiscat:

115,6 kilograme de pește din specia fitofag;

cinci lansete;

patru mulinete;

o barcă din fibră de sticlă;

o ambarcațiune pneumatică;

două motoare termice.

Valoarea peștelui ridicat depășește 2.300 de lei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru mai multe infracțiuni, printre care pescuit ilegal în perioada de prohibiție, utilizarea unor unelte neautorizate și distrugerea sau ascunderea probelor relevante pentru anchetă.

Captură de pește și plase ilegale la Midia

În aceeași zi, polițiștii de frontieră au desfășurat verificări și în zona Canalului 2 Midia, în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Midia.

Acolo, oamenii legii au observat doi bărbați care încărcau saci într-un autoturism. În momentul în care au văzut echipajele de frontieră, cei doi au abandonat bunurile și au fugit în zona cu stuf, fără a putea fi prinși.

În urma controlului efectuat asupra autoturismului, polițiștii au descoperit:

nouă saci cu pește proaspăt;

două plase textile cu lungimea totală de aproximativ 95 de metri;

35 de plase monofilament cu o lungime totală de aproape 1.800 de metri;

90 de kilograme de caras.

Întreaga cantitate de pește confiscată în cele două acțiuni a fost predată unor societăți autorizate, iar anchetatorii continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în activitățile de braconaj piscicol.