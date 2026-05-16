Cutremur de 3,5 grade în zona Vrancea, sâmbătă dimineață. Anunțul oficial al INFP
Un nou seism a fost raportat în județul Vrancea în prima parte a zilei de sâmbătă. Mișcarea telurică a avut o magnitudine de 3,5 pe scara Richter, fiind monitorizată în timp real de specialiștii de la INCDFP, care monitorizează activitatea din cea mai activă zonă seismică a țării.
Seismul de sâmbătă s-a produs la o adâncime semnificativă, de 145 de kilometri, fiind un cutremur intermediar specific zonei de Curbură. Mișcarea pământului a fost înregistrată în proximitatea mai multor centre urbane importante din regiune, epicentrul fiind localizat la:
48 km sud de Focșani
57 km sud de Buzău
66 km sud-est de Sfântu-Gheorghe
74 km est de Brașov
87 km nord-est de Ploiești
Bilanțul seismic al lunii mai
Acest nou eveniment bifează cel de-al 12-lea seism înregistrat în România de la începutul lunii mai 2026. Până în prezent, activitatea tectonică din această lună s-a menținut în limite normale, cu mișcări de intensitate mică și medie, ale căror magnitudini au oscilat între 2 și 3,5 grade pe scara Richter.
Context: Deși zona Vrancea rămâne activă, cel mai puternic seism de anul acesta a fost raportat pe 26 februarie 2026. Atunci, pământul s-a zguduit cu o magnitudine de 4,5 grade, tot în județul Vrancea, fiind resimțit într-o zonă mult mai extinsă.
