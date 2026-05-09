Ilie Bolojan, vizită neanunțată la Târgu Mureș. Ce urmărește premierul interimar – VIDEO

Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, a făcut o vizită neanunțată la Târgu Mureș. Deși deplasarea a fost prezentată ca o vizită „de lucru”, odată cu oprirea la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, surse locale spun că, în realitate, Bolojan testează sprijinul de care mai dispune în filialele PNL, pe fondul tensiunilor apărute în partid după demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură.

Premierul interimar a mers, după vizita la Institutul de Boli Cardiovasculare, la sediul PNL Mureș , unde s‑a întâlnit cu liderii filialei, pe fondul crizei politice declanșate de căderea Guvernului la începutul săptămânii.

Potrivit Ardeal News , discuțiile au vizat reorganizarea partidului în teritoriu după trecerea oficială în opoziție. Bolojan încearcă să consolideze sprijinul filialelor puternice din Transilvania pentru „proiectul de modernizare” pe care PNL vrea să îl contureze în afara alianței cu PSD.

Surse din filială spun că pe agendă s‑au aflat și strategii de comunicare locală, în condițiile în care PSD și AUR negociază deja formarea unei noi majorități.

Vizita are loc la doar patru zile după adoptarea moțiunii de cenzură „STOP Planului Bolojan”, care a lăsat țara cu un guvern interimar, într‑un context economic marcat de recesiune tehnică.