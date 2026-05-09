Șeful Consiliului Fiscal crede că orice guvern ar veni trebuie să aplice indexarea pensiilor și salariilor

Sursă: Realitatea.net

Salariile și pensiile trebuie indexate anul viitor!, este anunțul făcut în exclusivitate la Realitatea Plus de către președintele Consiliului Fiscal. Daniel Dăianu a opinat că puterea de cumpărare a scăzut drastic și că sunt deja doi ani de când veniturile sunt înghețate. În paralel, Ministerul Muncii pregătește noua lege a salarizării, care vine cu majorări, dar și cu blocaje pentru o parte din venituri, deoarece unele salarii vor rămâne înghețate.

Potrivit lui Dăianu, este de așteptat ca orice executiv va veni la conducere să aplice legea indexării, în condițiile în care puterea de cumpărare a românilor a continuat să scadă. Măsura este cu atât mai urgentă cu cât blocarea indexărilor i-a afectat în special pe cei cu salarii și pensii mici, potrivit Realitatea Plus.

Tot de la 1 ianuarie 2027 ar trebui să se producă și o nouă creștere în sectorul bugetar, dacă ne raportăm la legea salarizării, care este în lucru la Ministerul Muncii.

Este adevărat că doar o parte dintre venituri vor crește, iar altele, în funcție de poziția pe care se află acum pe grilă, ar putea să rămână înghețate până când vor fi ajunse din urmă de alte salarii de pe grilă. Este, practic, același principiu ca la marea recalculare.

Se lucrează și la impactul bugetar. Potrivit unor surse, acesta este cuprins între 8 și 12 miliarde de lei și, foarte important, noua lege introduce un indicator de referință pentru calcularea veniturilor în sistemul bugetar.