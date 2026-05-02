Atac cu dronă asupra unui microbuz în Ucraina: doi civili uciși și șapte răniți. Zelenski acuză Rusia de țintirea deliberată a populației - FOTO&VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Un atac cu dronă rusească de tip FPV a lovit un microbuz urban în Herson, provocând moartea a două persoane și rănirea altor șapte. Informația a fost transmisă de președintele Ucraina, Volodimir Zelenski, într-un mesaj public.

Victimele sunt civili, iar răniții primesc îngrijiri medicale. Atacul a avut loc sâmbătă dimineață, într-o zonă urbană. Președintele ucrainean a subliniat că persoanele aflate în microbuz erau civili și că acest lucru era cunoscut de cei care au lansat atacul.

„Șapte persoane rănite la Herson, după un atac cu o dronă FPV rusească asupra unui microbuz urban obișnuit, primesc îngrijirile medicale necesare. Din păcate, două persoane au fost ucise. Condoleanțe familiilor și celor apropiați”

Atacul din Herson face parte dintr-un val mai amplu de lovituri cu drone asupra mai multor regiuni. Potrivit lui Zelenski, au fost vizate inclusiv zone rezidențiale și infrastructura energetică. Printre regiunile afectate se numără Harkov, unde o dronă a lovit un bloc de locuințe, dar și Nikolaev, Dnipro, Odesa, Sumî și Donețk.

Sute de atacuri într-o singură săptămână

Conform datelor prezentate de liderul de la Kiev, în ultima săptămână au fost lansate aproximativ 1.600 de drone de atac, aproape 1.100 de bombe aeriene ghidate și trei rachete. Autoritățile ucrainene susțin că aceste atacuri au scopul de a suprasolicita sistemele de apărare antiaeriană. În acest context, Zelenski a cerut sprijin internațional constant, în special livrarea de rachete interceptoare necesare apărării aeriene. De asemenea, a avertizat că orice relaxare a sancțiunilor împotriva Rusiei ar putea contribui la continuarea războiului, prin refacerea resurselor financiare ale Moscovei.