Dan Dungaciu, atac la Coaliție: Dezbaterea despre drona căzută în România este deturnată politic, adevărata problemă ține de securitatea țării

Sursă: Realitatea PLUS

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat la Realitatea Plus că discuția publică generată de incidentul în care drona rusească a căzut pe teritoriul României este deviată de la fondul real al problemei, care vizează capacitatea statului român de a-și proteja teritoriul și de a răspunde amenințărilor de securitate.

Dungaciu a afirmat că România „a fost lovită de o dronă”, iar dezbaterea ar trebui să se concentreze pe modul în care funcționează sistemul de apărare națională, nu pe dispute politice.

Dan Dungaciu a enumerat mai multe posibile explicații pentru incident, de la o lovitură intenționată, pe care a catalogat-o drept greu de crezut și neprobată, până la posibilitatea ca drona să fi intrat accidental pe teritoriul țării sau să fi fost deviată de sistemele de război electronic folosite de Ucraina.

Dungaciu a indicat coaliția de guvernare de la București drept principal responsabil politic pentru protecția României și a acuzat actuala putere că încearcă să mute atenția de la problemele reale ale apărării către „o dispută politică și politicianistă”.

În opinia sa, întrebările esențiale vizează starea armatei române, programele de înzestrare, legătura dintre achizițiile militare și amenințările imediate la adresa României, precum și rolul industriei naționale de apărare în aceste programe.

Prim-vicepreședintele AUR a acuzat coaliția de guvernare că gestionează defectuos o perioadă pe care o descrie drept una dintre cele mai dificile de după 1989, atât din punct de vedere socio-economic, cât și al securității. În opinia sa, actuala clasă politică dovedește „mediocritate, provincialism și iresponsabilitate” prin faptul că transformă o temă gravă de securitate într-un conflict politic intern.

Dan Dungaciu: „Cine este însărcinat cu protecția României? Coaliția de la București”

„Chestiunea dincolo de toată această divagație e următoarea: România a fost lovită de o dronă. Teoretic, putea să fie o lovitură intenționată, greu de crezut, și deocamdată neprobat, o dronă putea să fie scăpată pur și simplu și să intre pe teritoriul României, sau putea să fie deturnată de, mă rog, instrumentele sau apărarea, protecția electronică a Ucrainei. Cine este însărcinat cu protecția României în acest moment? Coaliția de la București. Cine are Ministerul Apărării din cadrul coaliției? Un anumit partid, în speță USR-ul. Cine a avut Ministerul Apărării înainte? Tot USR-ul.

Deci, să vii să deturnezi toată această dezbatere încercând să spui că cineva ar fi fost, ar fi vinovat pentru că ar fi spus nu știu ce, că nici nu mă interesează, nu, asta e discuția, ca să încerci să faci o asemenea declarație este simplu explicit tentativa de a muta discuția de la ce se întâmplă cu protecția și armata română la o dispută politică și politicianistă, iertați-mă, de cea mai proastă calitate.

„Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă România cad vreo 20 de drone, ca să nu spun 100, ca să nu spun 600 de drone”

De fapt, discuția majoră este ce se întâmplă cu România, vă reamintesc că atacul despre care vorbim a fost făcut cu 47 de rachete și vreo 600 de drone. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă România cad vreo 20 de drone, ca să nu spun 100, ca să nu spun 600 de drone.

Deci asta e problema, pe fond, în acest moment. Deci toată discuția, toate aceste declarații, iertați-mă, sunt pentru a deturna discuția de la chestiunea reală. Cineva este însărcinat cu guvernarea României, o face prost, cineva e însărcinat cu apărarea României, o face prost. Ce se întâmplă cu armata română? Ce se întâmplă cu programe de înzestrare? Ce legătură este între programe de înzestrare și amenințările imediate ale României?

„Nu facem decât să finanțăm deficitul bugetar al Franței sau al Germaniei, făcând achiziții mai degrabă politice”

Ce se întâmplă cu offsetul în România când n-am avut niciodată programe de offset, am dat G2G, erau vreo 5 miliarde dacă luăm offsetul la vreo 80%, cam 5 miliarde de bani care au fost risipiți și nu s-au dus în înzestrarea armatei române, de ce armata română pe programele safe ia programe 21 care n-au nicio legătură cu prezența industriei militare românești în cadrul acestor programe, și nu facem decât să finanțăm deficitul bugetar al Franței sau al Germaniei, făcând achiziții mai degrabă politice.

Astea sunt discuțiile pe care trebuie să le să le pună pe masă acești oameni, toată această poveste cu unii care spun și ce fac, deci repet, ăsta e de un politicianism atât de ieftin, specific coaliției, dar aici lucrurile sunt mai grave, că aici e vorba de securitate. În momentul în care n-ai ce spune într-o chestie gravisimă, care e securitatea României, vii cu o asemenea discuții și o asemenea insinuări, iertați-mă, asta arată de fapt mediocritatea, provincialismul și iresponsabilitatea acestei clase politice care se joacă cu vorbele chiar când în joc este securitatea României.

„Suntem acum în cea mai mare provocare socio-economică, probabil, după 1989, și cea mai mare provocare de securitate”

O dezbatere a disperării politice, pentru că până la urmă imaginați-vă că noi suntem acum în cea mai mare provocare socio-economică, probabil, după 1989, și cea mai mare provocare de securitate, nu doar noi, continentul, și în momentul ăsta această responsabilă și foarte occidentală coaliție, de unde o fi învățat occidentalismul, unii sunt de sub pulpana lui Ion Iliescu, alții de la Golden Blitz, alții de sub învățăturile lui Viktor Orban, dar toți acești foarte „occidentali”, au găsit că cea mai bună soluție e să arunce în aer coaliția.

Deci această coaliție, vai de sufletul ei, într-o criză majoră, socială, economică, de securitate, e aruncată în aer și ei ne anunță că luni discută despre programul SAFE. Despre programul SAFE nu se discută așa. Un program de înzestrare, înseamnă ceva care se așază într-un tablou mai mare care înseamnă cum arată România, care sunt amenințările de securitate, de ce are nevoie România, cum se industria de apărare a României.

Și cineva trebuia să iasă la tablă, dacă vreți, să le explice tuturor cum se plasează achizițiile din programul SAFE în acest tablou mai mare, pentru că noi am mai spus-o, sunt achiziții politice din moment ce Romart-ul, de pildă, a ieșit oficial, mă rog, de la din cadrul industriei de apărare românești și au spus că acest program n-are legătură cu industria de apărare a României.

Prin urmare, dacă cineva nu ne explică ce importanță are SAFE-ul din perspectiva viziunii de înzestrare și despre securitate pe care statul român, la un moment dat, în realitate suntem într-un proiect politic în care își cumpără protecția politică pe bani împrumutați, pe care îi vom da înapoi făcând credite cu dobânzi mari ca să plătim creditele cu dobânzi mici. Asta este, de fapt, ecuația de securitate a României în acest moment.”, a declarat Dan Dungaciu la Realitatea Plus.

