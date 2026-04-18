Expertul în energie susține că nu ar mai trebui să crească prețurile la pompă, pentru că România nu se aprovizionează cu carburanți din Orientul Mijlociu.

Cum e afectată România de închiderea Ormuz?

„Din punctul meu de vedere, conflictul din Iran se apropie spre sfârșit. Acum, știți foarte bine, nu intrăm în partea asta.

E Armata Republicană, împărțită în 3-6 de conduceri.

Nu se știe dacă chiar Iranul, Iran a decis, sau părți din Armata Republicană, pentru că încă se negociază. Din punctul meu de vedere, pe noi nu ar trebui să ne mai influențeze în acest moment la prețul benzinei.

De ce? Noi nu importăm prin Strâmtoarea Ormuz nici petrol, nici benzină, nici motorină.

Mai mult decât atât, americanii au decis cu pornirea companiei Lukoil. Compania Lukoil, vă spun eu, va fi alimentată ca și compania Burgas din Bulgaria, care coordonează rafinăria Petrotel-Lukoil.

Este meritul american că a decis prin compania Burgas, compania Lukoil de la Burgas, care coordonează Lukoil-Petrotel din România, s-a decis alimentarea prin compania Vitol americană, alimentarea cu petrol inclusiv a companiei Petrotel-Lukoil va fi alimentată, pentru că americanii au nevoie de kerosen la Marea Neagră, inclusiv în portul Kogălniceanu și în portul Sofia.

De la Sofia. Dar asta nu are nicio legătură. Petrotel-Lukoil a fost oprită și România s-a descurcat ca și cantitate.

Că după aceeași... Deci prețul, ca să o concluzionăm, prețul va oscila la o diferență plus-minus față de prețul care îl avem în acest moment.

România are 30% din necesarul de petrol, petrol intern, la prețul de 30 de euro pe baril. Când prețul la bursă este 90.

Și luați în calcul și faceți calculul cât ar trebui și cum ar trebui să gestionăm într-adevăr cu toate companiile așezate la masă. Deci, ca o concluzie, eu nu cred că va mai crește prețul în România. România are și kerosen, fără niciun fel de problemă.”, a declarat Dian Popescu, expert în energie.