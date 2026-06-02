Sindicaliștii din sistemul de pensii cer modificarea noii Legi a salarizării: „Există riscul unor diminuări salariale”

Reprezentanții FNSSM afirmă că susțin reforma sistemului de salarizare din sectorul public, însă consideră că noua lege trebuie construită pe „principii reale de echitate, transparenţă şi predictibilitate”, astfel încât să elimine „diferenţele nejustificate” dintre angajații care desfășoară activități similare.

Federația solicită introducerea unor mecanisme clare care să ducă la uniformizarea salarizării pentru funcții identice sau similare și la eliminarea diferențelor salariale apărute din interpretări și aplicări diferite ale legislației anterioare.

Sindicaliștii cer salarii egale pentru aceeași muncă

„Nu se poate construi un sistem modern de salarizare dacă păstrăm dezechilibrele trecutului. Pentru aceeaşi muncă, aceeaşi responsabilitate şi aceeaşi pregătire profesională trebuie să existe aceeaşi recunoaştere salarială”, afirmă sindicaliștii.

Potrivit FNSSM, proiectul de lege nu stabilește o formulă clară și obligatorie pentru determinarea valorii de referință folosite la calculul salariilor din sectorul public. În lipsa unui asemenea mecanism, sindicaliștii avertizează că salariile ar putea fi afectate constant de inflație și de creșterea costului vieții.

Angajații din casele de pensii, considerați „subevaluați”

Federația susține că funcțiile din cadrul caselor teritoriale de pensii sunt „subevaluate” în actualul proiect de lege, deși angajații gestionează activități esențiale pentru milioane de pensionari și beneficiari ai sistemului public de pensii.

Sindicaliștii cer revizuirea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și execuție din sistemul public de pensii, precum și reducerea diferențelor dintre structurile centrale și cele teritoriale. Potrivit acestora, salarizarea ar trebui să reflecte corect responsabilitatea, complexitatea activității și impactul social al muncii desfășurate.

FNSSM atrage atenția că proiectul actual „nu garantează revenirea salariilor la nivelul aflat în plată înainte de aplicarea măsurilor fiscal-bugetare temporare”. Mai mult, analiza realizată de federație arată că salariile angajaților din casele teritoriale de pensii ar urma să rămână, din ianuarie 2027, sub nivelul celor aflate în plată în iunie 2025.

„Apreciem că măsurile temporare adoptate în perioade dificile nu trebuie transformate în pierderi salariale permanente, iar noul sistem de salarizare trebuie să ofere siguranţă şi predictibilitate, nu să consacre efectele unor restricţii bugetare conjuncturale”, afirmă aceeași sursă.

Dragoș Pîslaru: „Corectăm tot ceea ce poate fi corectat”

Federația solicită Guvernului și Ministerului Muncii să revizuiască proiectul de lege înainte de adoptare și să introducă măsuri care să asigure respectarea principiului „salariu egal pentru muncă de valoare egală”, eliminarea inechităților salariale și protejarea puterii de cumpărare prin actualizarea anuală a valorii de referință în funcție de inflație și evoluția salariului mediu brut.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat după primele consultări pe tema Legii salarizării că au fost primite sute de observații din mai multe sectoare de activitate. Potrivit acestuia, unele probleme pot fi corectate rapid, în timp ce altele necesită analize mai aprofundate.

„Corectăm tot ceea ce poate fi corectat. Analizăm toate propunerile. Încercăm să livrăm cea mai bună variantă posibilă în timpul disponibil. Dar nu desfăşurăm negocieri salariale”, a declarat ministrul interimar al Muncii. Acesta a precizat că, pentru îndeplinirea jalonului din PNRR, legea trebuie promulgată până la 31 august.