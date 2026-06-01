România în topul UE al familiilor monoparentale: Pe ce loc ne situăm la numărul de gospodării cu copii crescuți de un singur părinte

Potrivit datelor Eurostat publicate luni, numărul gospodăriilor din UE cu copii care se bazează pe un singur adult a atins un prag istoric. Statistica dezvăluie că una din opt gospodării cu copii din Uniunea Europeană este condusă de un singur adult.

Deși un vechi proverb african spune că „este nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil”, realitatea socială din Uniunea Europeană arată o dinamică complet diferită. Pentru milioane de copii, responsabilitatea educației și a traiului zilnic revine pe umerii unui singur adult. Cele mai noi date publicate de Eurostat cu ocazia Zilei Mondiale a Părinților (1 iunie 2026) arată că presiunea pe familiile monoparentale este în continuă creștere la nivel european.

Conform centralizării bazate pe statisticile oficiale realizate, în spațiul comunitar existau aproximativ 6,1 milioane de gospodării formate dintr-un singur adult și copii, o cifră ce reprezintă 12,9% din totalul familiilor cu copii de la nivelul UE.

Topul european al familiilor monoparentale: Estonia conduce detașat

Harta europeană a gospodăriilor în care copiii sunt crescuți de un singur părinte evidențiază discrepanțe majore între regiuni, statele baltice înregistrând cele mai ridicate procente:

Estonia (Locul 1): Înregistrează o pondere record de peste 40% . Practic, 4 din 10 familii cu copii din această țară se bazează pe un singur adult.

Lituania și Letonia: Urmează în clasamentul european cu procente de 32,7% , respectiv 28,5% .

La polul opus, țările din sudul și centrul Europei raportează cele mai mici rate de familii monoparentale, pe fondul unor structuri familiale tradiționale mai conservatoare: Slovacia (3,1%) , Grecia (3,8%) și Slovenia (4%) .

Portretul robot al părintelui singur din Uniunea Europeană

Dincolo de cifrele generale, Eurostat oferă detalii importante despre structura internă a acestor gospodării. Statistica arată clar că responsabilitatea unică revine, în marea majoritate a cazurilor, mamelor singure:

Ponderea pe sexe: Din cele 6,1 milioane de familii monoparentale, 81,6% (aproximativ 5 milioane) sunt conduse de femei , în timp ce bărbații singuri reprezintă doar 18,4% .

Numărul de copii: Majoritatea covârșitoare a acestor adulți au în grijă un singur copil (60,1% ). Un procent de 30,9% dintre părinți cresc doi copii, în timp ce doar 9% au de gestionat familii numeroase, cu trei sau mai mulți copii.

Unde se situează România în clasamentul Eurostat

România se menține în eșalonul statelor UE cu cele mai puține familii monoparentale, ocupând o poziție spre coada clasamentului general. În țara noastră, ponderea gospodăriilor cu un singur părinte este de 7,02% .

Cu toate acestea, sociologii atrag atenția asupra unui trend ascendent: valoarea este în creștere constantă față de anul 2016 (primul an inclus în această serie statistică a Eurostat), când procentul era de doar 6,41%.

Declin demografic accentuat: Cu câți copii a rămas România?

Această creștere a ponderii părinților singuri se suprapune pe un declin demografic sever, confirmat de cele mai recente date oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS) de la 1 ianuarie 2026:

La începutul anului 2026, în România mai aveau domiciliul doar 3,66 milioane de copii cu vârsta sub 18 ani.

În ultimele două decenii, țara a pierdut aproape un milion de minori. Mai exact, față de 1 ianuarie 2006 (când statistica înregistra 4,55 milioane de copii), numărul lor a scăzut cu 886.800 de persoane .