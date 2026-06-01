Sărăcia în rândul copiilor din România: 3 din 10 micuți se confruntă cu lipsuri și abandon școlar

Sursă: Realitatea.Net

Peste 1.000.000 de copii din România sunt condamnați la lipsuri și excluziune socială. Cele mai recente statistici publicate de organizațiile Salvați Copiii și World Vision trag un semnal de alarmă major: abandonul școlar explodează, iar mortalitatea infantilă a atins cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

România se confruntă cu o criză demografică fără precedent, amplificată de un context social și economic din ce în ce mai dificil pentru tinerele familii. Numărul copiilor scade constant de la un an la altul, iar datele oficiale arată că în anul 2025 s-a înregistrat cel mai redus nivel al nașterilor din ultimele decenii, cu puțin peste 145.000 de nou-născuți. Această reticență a românilor de a aduce pe lume copii își găsește explicația în realitatea dură surprinsă de rapoartele organizațiilor Salvați Copiii și World Vision România.

Sărăcia severă și barierele din calea educației

Dincolo de cifrele demografice, viața de zi cu zi a multor copii din România este marcată de lipsuri majore. Peste 1,16 milioane de micuți, adică trei din zece, trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Această vulnerabilitate se resimte direct în farfurie: tot mai multe familii, în special cele monoparentale, recunosc că nu își permit o masă cu proteine esențiale nici măcar o dată la două zile.

Sărăcia se transpune automat și în abandon școlar. Aproape 60% dintre familiile incluse în programele de sprijin nu ar putea susține cheltuielile legate de școală fără ajutor extern, iar în comunitățile afectate de sărăcie severă acest procent se apropie de 90%. Copiii nu doar că pierd accesul la resurse de bază, dar sunt excluși și de la activități sociale elementare, precum taberele sau excursiile. Problemele încep încă din primii ani de viață, România având cea mai mică rată de participare la educația timpurie din Uniunea Europeană, ceea ce a dus în timp la o cifră alarmantă: peste 425.000 de copii și adolescenți au abandonat complet sistemul de învățământ.

Fenomenul mamelor minore și degradarea sistemului sanitar

O altă problemă cronică a societății românești este incidența extrem de mare a nașterilor în rândul adolescentelor. Deși nașterile totale din România reprezintă un procent mic din totalul Uniunii Europene, țara noastră generează peste un sfert din nașterile la minore de pe continent și mai bine de 40% din cazurile în care mamele au sub 15 ani. Multe dintre aceste fete se află deja la a doua naștere, semn că fenomenul este unul sistemic și profund înrădăcinat în comunitățile vulnerabile.

Lipsa de sprijin și degradarea serviciilor sociale au lăsat urme adânci și în sistemul de sănătate. După o perioadă de regres, mortalitatea infantilă a crescut din nou, atingând o rată îngrijorătoare în raport cu numărul copiilor născuți vii, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Această evoluție dramatică este dublată de o scădere continuă a acoperirii vaccinale, unde deosebirile dintre județe sunt uriașe, existând zone unde rata de imunizare a scăzut periculos de mult, sub pragul de 30%.

Presiunea cotidiană și anxietatea în rândul tinerilor

Pe lângă lipsurile materiale, adolescenții români se confruntă cu o presiune psihologică tot mai greu de gestionat. Anxietatea a devenit o realitate zilnică pentru tinerii care încearcă să navigheze printre tensiunile de acasă, cerințele rigide de la școală și mirajul lumii virtuale. Petrecerea unui timp îndelungat pe internet creează o ruptură profundă între așteptările din mediul online și realitatea de zi cu zi, generând stări de neliniște, oboseală cronică și dificultăți mari de concentrare.

Cea mai mare nemulțumire a tinerilor este legată de lipsa de comunicare cu adulții. Mulți dintre ei declară că se simt ignorați sau neînțeleși, iar un procent semnificativ consideră că problemele emoționale și anxietatea reprezintă cea mai mare provocare a generației lor, urmată îndeaproape de stresul provocat de note și de dependența de rețelele sociale. În ciuda acestor dificultăți, reperele lor de fericire rămân simple și strâns legate de relațiile umane, pe primele locuri situându-se timpul petrecut alături de familie și prieteni.

Vocea generației care cere o schimbare

Adolescenții din comunitățile vulnerabile își doresc o transformare radicală a mediului în care cresc și cer cu insistență măsuri concrete. Dorința principală a majorității este reducerea presiunii școlare și adaptarea învățământului la nevoile actuale. De asemenea, tinerii solicită mai multe oportunități de viitor, un sprijin emoțional real din partea societății, spații dedicate activităților lor, dar și reducerea fenomenului de bullying.

Mesajul transmis de noua generație este clar: tinerii nu vor doar să fie protejați prin statistici sau strategii pe hârtie, ci vor să fie ascultați cu adevărat. Ruptura comunicațională dintre instituții, familie și copii nu face decât să scadă încrederea în societate. Pentru a schimba această direcție, programele naționale și politicile publice trebuie să își mute atenția către sănătatea mintală, combaterea hărțuirii și crearea unei educații flexibile, orientate spre dezvoltare personală și competențe reale.