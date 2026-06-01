Înghețată bio, un deliciu de sezon. Este sănătoasă și ideală pentru copii

Această rețetă de înghețată bio se prepară destul de rapid, fiind naturală, fără conservanți sau coloranți. Astfel, vă puteți răsfăța copiii cu o înghețată bio, preparată în casă și care nu conține chimicale, precum cele din comerț, care sunt atât de nocive pentru sănătate.

Iată rețeta de înghețată bio

Ingrediente:

300 grame zahăr;

1,5 l lapte;

10 gălbenușuri;

1 pachet cacao;

1 baton de vanilie;

Mod de preparare:

Se fierbe laptele la foc foarte mic, până scade la 1 litru. Între timp, cele 10 gălbenușuri se mixează cu 300 gr de zahăr. După ce a scăzut laptele, se adaugă treptat amestecul obținut din zahăr și gălbenușuri, amestecând continuu, până când compoziția începe să capete consistență, devenind ca o smântână. Când a devenit suficient de consistentă, se ia compoziția de pe foc, continuând mixarea, pâna ce se răcește.

După răcire se împarte în două părți și se amestecă, o parte cu vanilie, cealaltă cu cacao, după gust și preferință. Se toarnă în forme de înghețată, fie asortată (vanilie cu cacao), fie în cupe separate și se introduce la congelator.

După ce s-a congelat, poate fi consumată, fiind un deliciu, rapid, ieftin și excelent, pentru a-ți răsfăța întreaga familie, dar și musafirii, cu această rețetă de înghețată bio. O puteți consuma cu pișcoturi, cornete sau o puteți asezona, după gust, cu frișcă, fistic măcinat sau fructe diverse, pentru un plus de savoare și un aspect irezistibil.