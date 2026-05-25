Testul viral cu bețe de chibrit care îți pune IQ-ul la încercare: poți rezolva provocarea în doar 5 secunde?

Provocările vizuale și testele de logică au devenit extrem de populare pe internet, iar acest puzzle cu bețe de chibrit le dă mari bătăi de cap chiar și celor mai atenți oameni. La prima vedere pare imposibil, însă soluția este mult mai simplă decât crezi.

Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a transforma o operație matematică greșită într-una corectă. Ai doar 5 secunde la dispoziție pentru a găsi răspunsul!

Testul care îți verifică logica și atenția

Ecuația propusă este:

2+5=5

Evident, rezultatul nu este corect. Însă provocarea constă în faptul că ai voie să muți un singur bețișor pentru a repara operația.

Acest tip de exercițiu este cunoscut sub numele de „brain teaser” și este folosit pentru a testa rapid:

atenția la detalii;

viteza de reacție;

gândirea logică;

creativitatea vizuală.

Specialiștii spun că astfel de jocuri pot stimula activitatea cerebrală și îmbunătăți concentrarea, mai ales atunci când sunt rezolvate contra cronometru.

Secretul rezolvării

Mulți încearcă să schimbe semnele operației, însă cheia este să privești cifrele ca pe niște forme construite din bețe de chibrit.

Soluția corectă este să iei un bețișor din cifra „5” și să îl repoziționezi astfel încât cifra să devină „3”.

În final, ecuația corectă va fi:

2+3=5

De ce au devenit virale aceste teste

Puzzle-urile de acest tip sunt extrem de apreciate pe rețelele sociale deoarece provoacă utilizatorii să gândească diferit și creează rapid dezbateri în comentarii. Deși par simple, multe dintre ele reușesc să pună în dificultate chiar și persoanele foarte atente.

În plus, testele vizuale și exercițiile de logică sunt considerate o metodă distractivă de antrenare a minții, indiferent de vârstă.