Fenomen astral rar care reconfigurează destinele a cinci zodii. Luna Plină din 31 mai 2026 aduce un val de schimbări în viața lor

Sursă: Realitatea.Net

La finalul lunii mai 2026, cerul aduce un fenomen rar și spectaculos: apariția unei a doua Luni Pline în aceeași lună, cunoscută popular sub numele de „Luna Albastră”. Acest eveniment, care are loc aproximativ o dată la doi-trei ani, captează atenția atât a pasionaților de astronomie, cât și a celor interesați de astrologie. În timp ce știința îl explică prin particularitățile calendarului lunar, tradițiile astrologice îi atribuie semnificații simbolice legate de emoții intense, clarificări interioare și momente de schimbare importantă.

Gemeni

Pentru Gemeni, această Lună Plină poate aduce clarificări importante în zona relațiilor și a comunicării. Unii nativi ar putea simți nevoia să ia decizii legate de oameni sau situații care nu mai funcționează ca înainte.

Totodată, perioada poate favoriza conversațiile importante și schimbările de perspectivă. În astrologie, acest context este asociat adesea cu reorganizarea relațiilor sociale și cu dorința de mai multă libertate personală.

Fecioară

Pentru Fecioare, finalul lunii mai poate pune accent pe echilibrul dintre viața personală și cea profesională. După o perioadă intensă, mulți nativi ar putea simți nevoia să încetinească ritmul și să reevalueze anumite priorități.

Astrologii consideră că această perioadă poate favoriza claritatea și reorganizarea, mai ales pentru cei care au trecut prin luni aglomerate sau schimbări importante în plan profesional.

Săgetător

Săgetătorii pot resimți mai intens schimbările din relații și parteneriate. Luna Plină este asociată adesea cu momente de conștientizare, iar pentru unii nativi această perioadă poate aduce răspunsuri sau concluzii legate de oameni importanți din viața lor.

Totodată, astrologii recomandă mai multă atenție la reacțiile impulsive și la conflictele care pot apărea din neînțelegeri sau comunicare tensionată.

Vărsător

Pentru Vărsători, finalul lunii mai poate favoriza creativitatea și schimbările de perspectivă. Unii nativi ar putea simți nevoia de libertate, proiecte noi sau schimbarea unor obiceiuri care nu îi mai reprezintă.

În astrologie, această perioadă este văzută ca una favorabilă pentru idei noi, reorganizare emoțională și ieșirea din rutină.

Pești

Pentru Pești, Luna Plină poate accentua zona emoțională și relațiile apropiate. Unii nativi pot deveni mai sensibili la atmosfera din jur și pot simți nevoia să se retragă din situațiile tensionate.

Astrologii asociază această perioadă cu introspecția și clarificările emoționale. Pentru mulți Pești, finalul lunii mai poate deveni un moment de reevaluare personală și de căutare a echilibrului interior, potrivit sursei.