Plantele care elimină mirosurile neplăcute din casă. Nu o sa mai ai nevoie de odorizante chimice

Sursă: Realitatea.Net

Plantele de apartament nu sunt apreciate doar pentru aspectul lor decorativ, ci și pentru efectul benefic asupra atmosferei din locuință. Unele specii pot contribui la un aer mai proaspăt, la reducerea anumitor compuși din interior și la eliminarea mirosurilor neplăcute. Alături de aerisire și curățenie, ele reprezintă o soluție naturală pentru un spațiu mai confortabil și mai plăcut.

1. Pothosul auriu, planta care rezistă aproape oriunde

Pothosul auriu (Epipremnum aureum) este una dintre cele mai populare plante de apartament datorită rezistenței sale. Se adaptează bine inclusiv în spații cu lumină redusă, fiind potrivit pentru holuri, băi sau bucătării. Specialiștii spun că poate contribui la reducerea unor compuși proveniți din produse de curățenie sau materiale de construcții.

Ideal pentru: living, bucătărie, hol

Îngrijire: lumină slabă sau moderată, udare moderată

2. Limba soacrei, planta perfectă pentru cei care uită să ude florile

Sansevieria este una dintre cele mai rezistente plante decorative. Necesită foarte puțină apă și suportă bine aerul uscat din apartamente. Este asociată cu reducerea unor compuși precum formaldehida sau xilenul, care pot proveni din lacuri, mobilier și produse de curățenie.

Ideal pentru: dormitor, birou, living

Îngrijire: puțină apă, lumină naturală sau semi-umbră

3. Crinul păcii, alegerea elegantă pentru baie

Spathiphyllum, cunoscut și sub numele de „crinul păcii”, este apreciat pentru frunzele sale lucioase și florile albe. Planta preferă spațiile cu umiditate mai mare și poate contribui la reducerea unor mirosuri neplăcute asociate cu spațiile slab ventilate.

Ideal pentru: baie, dormitor, living

Îngrijire: lumină indirectă, udare regulată

4. Aloe vera, planta utilă și pentru piele

Aloe vera este cunoscută în special pentru gelul folosit în îngrijirea pielii, însă poate ajuta și la împrospătarea aerului din casă. Preferă spațiile foarte luminoase și nu necesită udare frecventă.

Ideal pentru: bucătărie, baie luminoasă, dormitor

Îngrijire: multă lumină, puțină apă

5. Iedera englezească, planta clasică pentru rafturi și ghivece suspendate

Iedera englezească este folosită frecvent în decorurile interioare datorită aspectului său elegant. Este asociată cu filtrarea formaldehidei și poate fi o alegere bună pentru spațiile care par încărcate sau neaerisite.

Ideal pentru: living, baie, hol

Îngrijire: lumină moderată, udare regulată

6. Roinița, parfumul natural cu aromă de lămâie

Roinița (Melissa officinalis) este o plantă aromatică apreciată pentru mirosul său proaspăt de citrice. Poate fi ținută pe pervaz, în bucătărie sau pe balcon și oferă o alternativă naturală la odorizantele artificiale. În plus, frunzele pot fi folosite și pentru ceai.

Ideal pentru: bucătărie, balcon, pervaz luminos

Îngrijire: lumină naturală și udare constantă

7. Planta păianjen, floarea care a revenit în tendințe

Chlorophytum comosum, cunoscută popular drept planta păianjen, este ușor de întreținut și foarte rezistentă. Poate contribui la reducerea anumitor compuși din aer și produce rapid lăstari noi.

Ideal pentru: cameră de zi, bucătărie, cameră de copii

Îngrijire: lumină indirectă și udare moderată

8. Palmierul de bambus, senzația tropicală din living

Palmierul de bambus aduce un aspect exotic în locuință și poate crește senzația de prospețime în încăpere. Este recomandat mai ales pentru camerele mai mari.

Ideal pentru: living, birou, dormitor

Îngrijire: lumină indirectă și udare regulată

9. Gerbera, planta care aduce culoare și prospețime

Gerbera este una dintre cele mai spectaculoase plante decorative datorită florilor sale viu colorate. Are nevoie de multă lumină și poate contribui la un aer mai plăcut în locuință.

Ideal pentru: bucătărie, living luminos, pervaz

Îngrijire: lumină puternică și udare moderată

10. Crizantema, floarea care împrospătează atmosfera

Crizantema este apreciată nu doar pentru aspectul decorativ, ci și pentru efectul de împrospătare a aerului. Are nevoie însă de mai multă atenție decât alte plante de apartament.

Ideal pentru: living luminos, dining, bucătărie

Îngrijire: multă lumină și udare regulată

Specialiștii atrag atenția că plantele nu pot înlocui complet aerisirea și curățenia regulată. Totuși, ele pot contribui la crearea unei atmosfere mai plăcute și mai proaspete în casă, mai ales atunci când sunt alese în funcție de fiecare încăpere. Pentru cele mai bune rezultate, plantele trebuie combinate cu aerisirea zilnică, curățarea textilelor și menținerea unui spațiu bine întreținut, potrivit sursei.