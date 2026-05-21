Cantina unei școli private din București, închisă după ce ANSVSA a găsit 60 de kilograme de alimente expirate

Descoperire șocantă a inspectorilor ANSVSA–DSVSA Ilfov la cantina unei unități private de învățământ din București. Autoritățile au descoperit peste 60 de kilograme de alimente expirate — carne, pește, produse de panificație și condimente — unele cu termenul depășit încă de anul trecut, dar care erau folosite zilnic la prepararea meniurilor pentru elevi și copii de grădiniță.

Pe lângă produsele expirate, inspectorii au găsit ingrediente fără o origine certă, precum și spații și ustensile neigienizate, cu risc direct de contaminare.

Autoritățile au aplicat amenda maximă de 27.000 de lei, au dispus retragerea și incinerarea tuturor alimentelor periculoase, iar activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie a fost suspendată pentru 30 de zile.

ANSVSA anunță că începe o serie de controale intensificate în toate unitățile de învățământ, de stat și private, iar acolo unde sunt găsite nereguli, măsurile vor fi imediate. Vor fi sesizate și Direcțiile de Sănătate Publică pentru verificări suplimentare.