PSD sesizează Parchetul General în „Cazul Micula”: „Unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României”

Partidul Social Democrat a anunțat joi printr-un comunicat de presă că a sesizat Parchetul General în legătură cu ceea ce numește „unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României”, implicând foști înalți reprezentanți liberali din Guvernul României și pe frații Ioan și Viorel Micula, descriși drept „sponsori tradiționali” ai PNL.

Potrivit sesizării, fostul premier Ludovic Orban ar fi exercitat presiuni ilegale în decembrie 2019 asupra unor funcționari guvernamentali pentru executarea unei plăți de 912.500.000 de lei în favoarea fraților Micula, sumă dispusă, susține PSD, „în deplină cunoștință a riscurilor de incompatibilitate cu dreptul Uniunii Europene”.

„Sesizarea PSD are la bază deciziile abuzive ale fostului premier Ludovic Orban şi presiunile ilegale exercitate de acesta în decembrie 2019, asupra unor funcţionari guvernamentali, pentru executarea unei plăţi ilegale de 912.500.000 lei, în favoarea fraţilor Micula. Trebuie subliniat că respectiva plată a fost dispusă de fostul premier „în deplină cunoştinţă a riscurilor de incompatibilitate cu dreptul Uniunii Europene”, transmite PSD într-un comunicat oficial.

Decizia Tribunalului UE, invocată ca probă

Social-democrații se sprijină pe o decizie definitivă a Tribunalului Uniunii Europene, care a stabilit că sumele plătite fraților Micula de către Guvern, contrar obiecțiilor formulate de funcționarii Ministerului Finanțelor Publice, reprezintă ajutor de stat incompatibil cu dreptul european.

„Cei care clamau reformarea țării pentru justificarea creșterii de taxe și impozite se dovedesc a fi autorii sau complicii celui mai mare jaf din banii contribuabililor”, se arată în comunicatul oficial al partidului.

Atacuri la adresa lui Bolojan

PSD vizează și premierul demis Ilie Bolojan, acuzat de „pasivitate în apărarea intereselor statului român” în acest litigiu. Potrivit social-democraților, atitudinea acestuia constituie „un atentat fără precedent la banii publici, cu scopul favorizării unor prieteni de partid”.

Partidul trasează și o paralelă cu scandalul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID, afirmând că prejudiciul din „Cazul Micula” este comparabil cu „marele tun dat de foștii miniștri USR”, dosar aflat în prezent în anchetă la parchete.