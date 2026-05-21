Dogioiu: Nu s-a pus problema opririi proiectului minireactoarelor nucleare de la Doicești
Macheta proiectului de la Doicești
Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat partenerul american că există o serie de probleme legate de proiectul minireactoarelor nucleare de la Doicești, dar nu s-a pus problema stopării programului, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.
Oficialul guvernamental a precizat că proiectul este analizat inclusiv de partea americană, după o serie de discuții purtate la mijlocul lunii martie de către premierul Ilie Bolojan și ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.
„Premierul Ilie Bolojan nicidecum nu a anunțat nici în discuția cu domnul ambasador, nici în public că proiectul este oprit. A anunțat partenerul american că sunt o serie de probleme, pe care le-ați auzit și de la domnia sa în ultimele zile, și că ar fi necesară o analizare a acestui proiect”, a afirmat Dogioiu, la conferința de presă susținută la Palatul Victoria.
Scandalul legat de proiectul energetic nuclear de la Doicești a izbucnit după ce premierul interimar Ilie Bolojan a sugerat că acesta ar avea „probleme serioase” de fezabilitate și rentabilitate economică.
Citește și:
- 17:32 - PSD sesizează Parchetul General în „Cazul Micula”: „Unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României”
- 17:18 - Americanii au ridicat 13 avioane MIG pentru a urmări un OZN. Dosarele secrete abia acum ies la lumină
- 17:05 - Nicușor Dan reacționează în scandalul legii ONG-urilor și cere dezbateri cu societatea civilă
- 16:59 - Dogioiu refuză să comenteze prezența lui Bolojan la controversata nuntă a lui Abrudean: „Nu s-a dus să inaugureze sau să valideze acel loc”
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News